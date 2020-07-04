Киев Минску «добра» желает

На Украине наступило счастливое время, решены все проблемы, построены тысячи километров современных дорог, украинские ракеты запускают в космос космических туристов, сами украинцы не знают куда девать деньги, щедро расплачиваясь ими на престижнейших мировых курортах, а поляки приезжают к панам в Незалежную собирать ягоды в сезон. Да, еще и Крым с Донбассом регулярно плачутся, обращаясь со слезными мольбами вернуть их в «ридну неньку». Именно такую картину можно себе представить, оценивая деятельность незалежных парламентариев. Естественно, что к реальности она не имеет никакого отношения.

Однако, это не мешает депутатам Верховной рады Украины считать себя исключительными представителями исключительно нации. Там, правда, американцы по ту сторону Атлантики пытаются утвердить в мире свою исключительность, но мы-то знаем, где свинюшка, пардон, собака порылась. Неоднократно битый в Крыму и Одессе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (тот самый, что фотографировался в Доме Профсоюзов в Одессе) объявил о создании в украинском парламенте межфракционного депутатского объединения «За демократическую Билорусь». Нет, нет, вы не ослышались, и я не ошибся – именно так: в украинском парламенте создана группа народных депутатов Украины, которая сама решила, каким должно быть другое суверенное государство.

- В августе в Белоруссии будут очередные президентские выборы. Эти выборы стали причиной того, что нынешняя власть начала масштабные репрессии против оппозиционных кандидатов, общественных деятелей, блогеров, обычных людей. Все это делается для того, чтобы дать сфальсифицировать выборы и в очередной раз „переизбрать“ Александра Лукашенко, написал в обращении к председателю парламента Украины Гончаренко, ставший главой объединения. - Наше объединение создано для того, чтобы помочь белорусам создать демократическое, свободное и действительно независимое государство. Мы сделаем все возможное, чтобы информировать международные институции о ситуации в Белоруссии, помогать белорусским политическим заключенным и обычным людям выйти на свободу.

И завершил свое обращение призывом: «Белоруссия должна стать свободным, демократическим, европейским и независимым государством». Ну да. Примерно таким, каким уже стала Украина. Белорусы, можно подумать, всю жизнь мечтали, чтобы население у них стремительно нищало, отправлялось в Европу на современную барщину, а в республике наконец-то заполыхали вооруженный конфликты. По мысли украинских политиков, желающих своим соседям такого же «добра», какое уже поимели сами.

В объединение под руководством тут же вошли около 20 украинских парламентариев, среди которых члены фракций «ПЕС» Порошенко, «Голос», группы «за будущее». Из самых известных и одиозных личностей, кроме самого Гончаренко можно отметить еще и «экс-спикера со справкой» Парубия. С Парубием все понятно, психиатры еще в его детстве признали бессилие медицины, но неужели другие народные депутаты Украины не понимали, что, становясь членами такого объединения и подписывая петицию Гончаренко, они вмешиваются во внутренние дела пусть и соседнего, но другого независимого государства. Президент, который очень болезненно воспринимает даже мнимые посягательства на суверенитет его республики. Можно сказать, что белорусскому КГБ очень облегчили задачу по выявлению нежелательных для посещения их страны персон из Украины.

Впрочем, ни в самой украинской власти, ни среди соседей в Европе, членов ЕС и даже в Вашингтоне до сих пор на украинскую инициативу никак не отреагировали. Им явно не до того, чтобы оценивать реальное вмешательство Украины во внутренние дела других стран, в том числе и в их собственные (как это было, например, с активной игрой украинской власти на стороне демократов против Трампа в ходе президентских выборов в США в 2016-м). У них другая задача. Обвинить в этом «грехе» Россию на основании доказательств категории «хайли лайкли», и они просят их не отвлекать от этого, хоть и бесперспективного, но очень увлекательного дела. А по отношению к Украине там явно исповедуют принцип, «чем бы дитятко ни тешилось…»

Правда, в Минске вряд ли к инициативе Гончаренко отнесутся столь же благодушно.