МИД РФ: Американские разведчики занимаются наркотрафиком из Афганистана

За океаном продолжается новая антироссийская истерия — якобы Москва платила Талибану [афганское радикальное движение с религиозным уклоном] премии за убийства американских солдат в этой стране. С таким заявлением выступила газета New York Times (NYT) и другие «демократические» — то есть оппозиционные президенту Трампу — СМИ.

Сам Белый дом уже заявил, что ни о каких «русских деньгах за убийство американцев» не слышал. Тем более, Кабул — одна из очень немногих точек на карте, где между Москвой и Вашингтоном наметился диалог: обе сверхдержавы выступают за прекращение огня, вывод американских войск и начало межафганского мирного диалога, с участием как международно признанного правительства, так и суровых мужчин из «Талибана».

И вот на обвинения со стороны NYT последовала официальная реакция российского МИДа. Как сообщил его представитель, курирующий афганское направление, директор 2-го департамента Азии Замир Кабулов, — американские разведчике под Кабулом могут быть замешаны в наркотрафике.

— У них самолеты из Кандагара, из Баграма [крупнейшая база ВВС США] летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить, — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия-1», имея в виду международный трафик «белой смерти» под прикрытием ЦРУ и других западных спецслужб.

И ещё исторический факт: треть века назад, в разгар пребывания контингента СССР в Афганистане, США поставляли местным моджахедам оружие, из которого те убивали наших солдат. Но на этом нью-йоркские газеты, возводя обвинения против России, внимание не заостряют.

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