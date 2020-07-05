«Нет сил, апатия, все плохо»: что такое синдром «постковидного лета»

Летняя депрессия — редчайшее психическое расстройство. Избыток «солнечного» витамина D, буйство красок и активностей оживляет даже самых хмурых. Однако лето 2020 года особенное. Мы долго сидели на самоизоляции. Сейчас ограничения в Москве сняты, но настроение вернулось не у всех.

ПРОБЛЕМА ЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБА

— В июне опубликовали исследование ученых из Рагенсбурга и Геттингена (университетские города в Германии — прим.ред.). Зафиксирован скачок случаев тяжелой депрессии среди европейцев на фоне коронавируса. Логично применить результаты исследований к самому большому мегаполису Европы — Москве, — рассказала корреспонденту kp.ru психолог Наталья Очакова.

Условно нынешнюю депрессию можно назвать синдромом «постковидного лета». Термин ненаучный, нигде не зафиксирован. Аналогов ему в профильной литературе нет, ибо явление толком не исследовано. Главными провокаторами депрессии, кроме проблем личного характера, становятся:

1. Переменчивая погода. Москвичей уже месяц то душит зной, то заливают экстремальные ливни.

2. Странный световой день. Из-за отмены перехода на летнее время солнце встает в три часа утра и начинает раскалять воздух в доме.

3. Отмена летних путешествий. Откровенно говоря, ехать куда-то страшно. Доступны Крым и Краснодарский край, но у многих поломались планы на отпуск за бугром. Дело не только в запрете полетов. После коронавирусного простоя лишних денег в кармане нет.

— Летняя депрессия вещь коварная. Ее могут провоцировать такие неочевидные факторы, как недовольство своей фигурой, недостаток общения в компании. В инстаграмах друзей вы видите, как они весело жарят шашлыки на даче и загорают, а вы дома один-одна, вытираете со лба испарину от жары, — добавляет Очакова.

Чувство эмоционального истощения сигналит о депрессииФото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАС ЛЕТНЯЯ ДЕПРЕССИЯ

Психолог приводит опросник из методички по выявлению САР — сезонного аффективного расстройства. Так ученые называют летнюю или зимнюю депрессии. Вот симптомы летней грусти:

- Резкое снижение аппетита.

- Когда вас зовут на прогулку, вы предпочитаете остаться дома.

- Мучает бессонница.

- Плохое настроение сохраняется на протяжении нескольких дней и даже недель.

- Чувство эмоционального истощения.

— Часто недуг провоцирует обезвоживание. Недостаток солей в организме пагубно влияет на настроение. Мы забываем пить воду. Советую ежедневно покупать бутылку 1,5 л минеральной воды и выпивать в течение дня, — добавляет Наталья Очакова.

Желание побыть одному - вплоне естественно и не всегда говорит о депрессииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРИГЛАСИТЕ ДАМУ В ЧЕРНОМ ЗА СТОЛ

Психолог, гештальт-терапевт Инна Кузнецова говорит, что летнюю депрессию специалисты впервые описали в 80-е прошлого столетия. Есть разные версии о причинах состояния, но единого мнения нет.

— Периодические спады настроения — это нормально. Человек не может всегда быть веселым. Лето — пора отпусков и воплощение планов. Но пандемия нарушила их. Это может стать одной из причин летней депрессии, — говорит собеседница «КП».

Как это ни странно, провоцировать расстройство может счастье других. Например, человеку не повезло с личной жизнью, он идет в парк и видит там пары и семьи. Добивают финансовые сложности.

— Среди симптомов раздражительность, нервозность, нарушения сна, изменение пищевого поведения. Но это все не означает, что срочно нужно медикаментозное лечение. Только при соматических (телесных — прим. ред.) проявлениях, специалист может назначить препараты. На настроение могут оказывать влияние гормональные изменения и аллергия, — рассказывает Инна Кузнецова.

Но если дело лишь в настроении, то пить антидепрессанты не нужно. Психиатр Карл Юнг говорил, что депрессия как дама в черном — ее не нужно выгонять, а следует пригласить за стол. То есть признать проблему и решить ее.

Если вас раздражают счастливые пары, возможно, у вас депрессия.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК ПОБОРОТЬ ТОСКУ

При депрессии мы ждем помощи извне, но решить проблему можем только сами. Вот список советов, которые помогут побороть хоть обычную депрессию, хоть «постковидный» синдром:

- Выстроить режим сна.

- Здоровый образ жизни.

- Спорт по силам: не обязательно бегать и отжиматься, можно гулять или прыгать на скакалке.

- Вспомнить увлечения и включить их в повседневную жизнь.

Практика аскетизма — обходиться малым. На море не поехать, так соберите близких на даче. Пригласите друзей в парк, устройте фотосессию. Поездку за границу можно заменить турпоходом в своем регионе.

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