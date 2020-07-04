Что нас ждет: крах доллара или обвал рубля

Прошедшая неделя на валютном рынке прошла под знаком ослабления рубля. Курс снизился до минимума с 25 мая. На закрытии Московской биржи в пятницу за доллар давали 71,37 рубля, а за евро – 80,29. И это несмотря на стабильную цену на нефть (больше 40 долларов за баррель) и постепенный выход из карантина в России.

ВТОРАЯ ВОЛНА ПОДКРАЛАСЬ НЕЗАМЕТНО

О том, что рубль, скорее всего, будет ослабляться, мы писали еще неделю назад. Уже тогда для этого сложились все предпосылки. И часть опасений экспертов подтвердились.

Главный фактор - вторая волна коронавируса пришла раньше, чем ее ожидали. В США снова бьют антирекорды по заболеваемости. Набирает силу эпидемия в Бразилии и Индии, а в Казахстане снова объявили режим самоизоляции (хоть и относительно мягкий).

- Укреплению рубля в ближайшее время будут мешать растущие риски развития второй волны коронавируса. Это снизит спрос на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов, - считают аналитики банка «Санкт-Петербург».

Это аксиома. Когда ситуация в мировой экономике плохая, капиталы предпочитают бежать в «тихие гавани». Такими всегда считались золото и валюты развитых стран (доллар, евро, швейцарский франк). А рисковые активы - это любые ценные бумаги и валюты развивающихся стран, в том числе и России.

ДЖером Пауэлл - управляющий Советом Федеральной резервной системы США,Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АМЕРИКА СОКРАЩАЕТ ПОМОЩЬ ЭКОНОМИКЕ

Еще один фактор, влияющий на укрепление доллара по всему миру, - это политика Федеральной резервной системы США (аналог нашего Центробанка). В марте ФРС начал активно вливать деньги на фондовый рынок, чтобы не допустить обвала котировок и повторения кризиса 2008 года. Плюс в Америке объявили беспрецедентную программу помощи экономике. Сейчас эти меры начали потихоньку сворачивать.

С середины июня Федрезерв стал изымать деньги с рынка. И тем самым действует на основной закон экономики – баланс спроса и предложения. Если количество долларов уменьшается, то их стоимость растет. Объемы пока маленькие, и сам по себе этот фактор вряд ли сильно влияет на курс рубля. Но свою ложку дегтя добавляет.

САУДИТЫ СНОВА УГРОЖАЮТ

Правда, теперь не России и США, а Нигерии и Анголе. Эти африканские страны плохо соблюдают договоренности, которые экспортеры нефти согласовали в конце апреля этого года. Тогда было решено сократить добычу на 10%, а крупнейшие производители (в том числе Россия) взяли на себя обязательства закрутить вентиль еще сильнее – почти на четверть.

Саудовская Аравия заявила, что может развязать ценовую войну против Анголы и Нигерии. «Мы знаем, кому вы продаете свою нефть», - сказали в королевстве. Намекая, что могут снизить цены для их основных покупателей. Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев считает, что на этот фактор нужно обратить серьезное внимание. Если экспортеры нефти снова рассорятся, это может опустить цены на «черное золото».

Африканские страны плохо соблюдают договоренности о сокращении добычи нефтиФото: REUTERS

РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ УЖЕ НЕ ТАК ИНТЕРЕСНЫ

Еще один фактор снижения рубля – внутренний. В середине июня ЦБ понизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня - 4,5% годовых. В результате упала и доходность российских гособлигаций. И если раньше иностранные инвесторы вкладывали деньги в наши ценные бумаги, рассчитывая получить неплохую прибыль, то сейчас желания у них поубавилось.

Последняя статистика от Национального расчетного депозитария (НРД) показала, что в июне доля нерезидентов среди инвесторов в наши гособлигации сократилась с 30,65% до 29,62%. То есть за последний месяц иностранные инвесторы продавали рублевые ценные бумаги и покупали доллары и евро. Спрос на валюту рос – вот рубль и подешевел.

При этом в ЦБ планируют и дальше снижать ключевую ставку. По прогнозам аналитиков, к началу осени она может опуститься до 4% годовых. Это тоже будет влиять на курс рубля – в сторону снижения.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Обвал доллара случится раньше, чем все ожидают»

Правда, есть и противоположный взгляд на вещи. Краткосрочно доллар может укрепиться, потому что инвесторы будут действовать по инерции. Но в будущем бессилие властей США по борьбе с коронавирусом, беспорядки на расовой почве и выделение триллионов долларов на помощь экономике может привести к катастрофе для американской валюты. Так считает Стивен Роуч, старший научный сотрудник Йельского университета и бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia

В интервью изданию MarketWatch он заявил, что в ближайшее время доллар упадет на 35%.

- Обвал доллара случится раньше, чем все ожидают. Из-за распространения коронавируса все экономические процессы разворачиваются с молниеносной скоростью, - пояснил известный экономист.

По его словам, главной причиной краха будет бюджетная и налоговая политика США. Другими словами, запустив печатный станок, американские власти открыли ящик Пандоры. Сначала Штаты ждет резкий рост инфляции, а потом и девальвация. Иностранные инвесторы в какой-то момент перестанут верить в то, что американская экономика непотопляема. И это будет началом конца. Экономист считает, что от этого выиграет другая мировая валюта – евро.