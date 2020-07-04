2020-07-04T21:32:21+03:00
Звезды

«Он в полном порядке»: помощник Геннадия Хазанова сообщил о его состоянии

Слухи о несчастье с артистом напугали поклонников [эксклюзив kp.ru]
Ирина ВИКТОРОВА
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Помощник Хазанова уверят, что с артистом все в порядке.Помощник Хазанова уверят, что с артистом все в порядке.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Вторые сутки в социальных сетях и СМИ появляются противоречивые данные о здоровье 74-летнего Геннадия Хазанова. Сначала сообщили, что он задыхается, потом о сердечном приступе, вскоре о сердечной недостаточности…

А вечером 4 июля в сети даже поползли слухи о смерти Геннадия Хазанова. Тут уж все перепугались не на шутку. Коллега и помощник Геннадия Хазанова по концертной деятельности Табриз Шахиди опроверг в беседе с kp.ru информацию о смерти знаменитого артиста: «Это дегенераты пишут. Сумасшедшие люди. Зачем они это делают, мне невдомек. Они такими новостями его сильно расстраивают. Он в полном порядке».

Геннадий Хазанов проходит плановое обследование в «бакулевке» - национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирурги им. А.Н. Бакулева. Артист периодически наблюдается у докторов, что в таком возрасте и понятно. Однако второй день его телефон обрывают знакомые: Геннадий Викторович всем отвечал, терпеливо объяснял – мол, все хорошо, не переживайте. Однако сейчас уже устал от таких новостей и отключил телефон. Честно признался, что сильно расстроился из-за «похоронной» компании в СМИ.

Удивительное дело: неделю назад похоронили Александра Буйнова. Певец был ошарашен, однако решил, что похороны в СМИ раньше времени – хорошая примета к тому, чтобы жить долго и счастливо. Хочется, чтобы Геннадий Викторович не переживал и воспринял слухи о своей смерти, как верную примету долголетия. Руководство Театра эстрады официально сообщило, что их худрук уже завтра будет выписан после планового обследования домой – поводов для волнения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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