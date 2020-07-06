Пять признаков выгорания: перегрузки на работе во время пандемии сказываются на психике

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КТО «ВЫГОРАЕТ» ЧАЩЕ ВСЕГО

- В последние два месяца частота обращений по поводу выгорания сотрудников к нам выросла в 2,5-3 раза, - рассказывает руководитель компании «МедПсиКонсалт» клинический психолог Эльвира Вильховая. - Основная эмоциональная нагрузка лежит на руководителях компаний, соответственно, практически у всех них высокий риск развития синдрома профессионального выгорания.

Также часто «выгорают» линейные менеджеры, которые только начинают заниматься управлением, в основном это молодые люди. И, конечно, сотрудники, работающие в постоянном контакте с клиентами: операторы колл-центров, менеджеры по работе с клиентами, работники социальной сферы (медицина, образование).

Кроме этого чаще других страдают от выгорания специалисты, работающие в банковской сфере, логистике, юриспруденция, рекламе и маркетинге.

НЕ ВЫДУМКА, А НАСТОЯЩАЯ БОЛЕЗНЬ

- Выгорание официально признано ВОЗ заболеванием, - поясняет Эльвира Вильховая. - Оно проявляется психологическими, поведенческими и психофизическими симптомами, на последние стоит обратить особое внимание, это, можно сказать, реакция тела.

Признаками синдрома профессионального выгорания могут быть:

- чувство усталости прямо с утра,

- сонливость в течение дня,

- бессонница,

- головные боли,

- колебания веса.

«Плюс добавляем к этому психологические симптомы: повышенная тревожность, раздражительность, чувство безразличия, страха, нервные срывы, депрессивные состояния. Это то, что обычно замечают люди в себе сами, - рассказывает эксперт. - Окружающие, в том числе работодатели, могут понять, что у сотрудника развивается синдром профессионального выгорания, скорее, по поведенческим симптомам».

Работник перестает справляться с привычной нагрузкой - тревожный симптом.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

КАК МЕНЯЕТСЯ ПОВЕДЕНИЕ

- Как выглядят поведенческие симптомы и что должно стать сигналом для работодателя: у сотрудника появились серьезные проблемы?

- Поведенческие симптомы выгорания – это изменения в поведении сотрудника на работе, в общении с коллегами, с клиентами, в отношении к делу. Тревожными сигналами для работодателя могут стать такие моменты: человек перестает справляться с привычной для него нагрузкой, берет работу на дом, но не успевает ее сделать, увеличивает свой рабочий день. Возникают проблемы с определением приоритетности, важности задач: сотрудник упускает из вида первоочередные задачи, тратя большое количество времени на незначительные, проявляет безразличие к результатам работы.

Также показательный момент - резкое или постепенное дистанцирование от коллег и клиентов, возможно, даже проявление агрессии к ним. Еще может начаться злоупотребление алкоголем, увеличение количества и продолжительности перекуров в рабочее время.

При выгорании резко меняется поведение работникаФото: Олег РУКАВИЦЫН

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПСИХИКОЙ

- Развитие синдрома профессионального выгорания может привести к серьезным нарушениям психики и пограничным состояниям, - продолжает клинический психолог Эльвира Вильховая. - Чаще всего развиваются неврозы, панические атаки, а также возможно суицидальное поведение, то есть мысли и действия, связанные с самоубийством.

В последние месяцы мы наблюдаем большой рост запросов, связанных с суицидальным поведением. Это было ожидаемо в текущей ситуации, к сожалению, это закономерность в периоды больших кризисов. Последний раз я помню такой всплеск активности запросов по работе с суицидальным поведением во время кризиса 2008 года.

- Из-за чего у людей чаще всего происходит выгорание и есть ли какие-то особенности в период нынешнего «коронакризиса»?

- Даже в «мирное» время выгорание развивается в результате длительного периода напряжения и стресса, которые часто являются постоянными спутниками рабочего процесса.

В период эпидемии стресс усилился как минимум в 2-3 раза. Этому поспособствовало сочетание мощных факторов: с одной стороны, длительная угроза жизни и здоровью привела к нарушению базового чувства безопасности. С другой стороны, мы оказались лишены самого привычного способа снятия стресса и тревожности – проговаривания своих переживаний в личном общении с близкими людьми. При этом нужно было еще и перестроиться на новый формат удаленной работы. Для психики большинства людей это чрезмерная нагрузка.

Безразличие к результатам работы - один из признаков профессионального выгорания.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ВОПРОС В ТЕМУ

Как отличить выгорание от переутомления?

- Если после небольшого отдыха человек чувствует восстановление сил, появляются свежие идеи, желание приступить к работе, и такое состояние сохраняется долгое время, - значит, вероятнее всего, имело место переутомление, - поясняет Эльвира Вильховая. - При развитии выгорания сотрудник тратит весь запас сил после отдыха в первые пару дней. Или вообще не чувствует себя отдохнувшим, не испытывает желание возвращаться к работе (в зависимости от стадии выгорания).

«ПОМОЧЬ «ВЫГОРЕВШИМ» МОГУТ ТОЛЬКО МЕДИКИ»

- Чем можно помочь тем, кого «накрыло» выгорание?

- По международным стандартам, поскольку выгорание официально признано ВОЗ заболеванием, работать с ним могут только клинические психологи, психотерапевты и психиатры, то есть люди с медицинским образованием. В комплексную программу поддержки психологического здоровья могут входить лекции, тренинги, создание групп поддержки, индивидуальная психотерапия. Если выявляются психопатологические признаки, нужно подключать к работе врачей-психиатров.

- Мы привыкли думать, что работодатели всерьез озабочены психологическим состоянием сотрудников где-нибудь в Западной Европе или в крупных компаниях в США. А в России как с этим делом обстоит?

- К нам обращаются за помощью для своих сотрудников, в первую очередь, собственники, генеральные директора или руководители кадровых служб, для которых человеческий капитал компании действительно представляет ценность. В основном это люди с хорошим управленческим образованием, ориентированные на международные стандарты.

К сожалению, в нашем менталитете еще очень часто руководители считают, что проще заменить выгоревшего сотрудника, чем тратить ресурсы на профилактику выгорания, создание полноценной системы поддержки психологического здоровья сотрудников. Но тенденция к изменениям уже есть, это радует. Во многом именно эпидемия усилила скорость введения этих изменений в компаниях. На данный момент наиболее заинтересованы в поддержке психологического здоровья своих сотрудников крупные и средние компании банковской сферы, IT сферы, ритейла, логистики и юридической сферы.

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