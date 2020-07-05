2020-07-05T11:12:46+03:00
Происшествия

Страшная авария на МКАДе: на вертолете увезли в больницу двухлетнего ребенка

В Москве столкнулись грузовик и легковушка, родители малыша тоже пострадали [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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В страшной аварии на МКАДе пострадал 2-летний ребенок. Фото: ГОЧСиПБ правительства МосквыВ страшной аварии на МКАДе пострадал 2-летний ребенок. Фото: ГОЧСиПБ правительства Москвы
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Страшная авария произошла на 24 километре Московской кольцевой автодороги около десяти часов дня в воскресенье, 5 июля. На большой скорости грузовик протаранил легковушку, которая двигалась попутно впереди. От удара иномарку смяло так, что находившихся внутри людей из покореженного кузова пришлось вытаскивать спасателям. Один из пострадавших - ребенок. Чтобы спасти его жизнь, было принято решение вызвать на место ДТП вертолет санавиации. Машина приземлилась прямо на МКАД.

МАлыша отправили в больницу на специальном вертолете. Фото: ГОЧСиПБ правительства Москвы

МАлыша отправили в больницу на специальном вертолете. Фото: ГОЧСиПБ правительства Москвы

- С места ДТП двухлетний ребенок был экстренно госпитализирован, - сообщили "КП" в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ правительства Москвы.

Родители малыша тоже были госпитализированы. В больницу их увезли реанимобили. Водитель грузовика не пострадал. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины столкновения.

Тем временем, в районе 24-го километра МКАД образовалась пробка. Водителям стоит заранее планировать маршруты объезда.

ДТП на 24-м километре МКАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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