«Швырнул на землю, ударил по лицу»: москвичка полгода добивалась наказания для мужчины, напавшего на ее 10-летнего сына

Десятилетний Тима играл на детской площадке в Москве недалеко от дома с двумя сверстниками. Родители лишь недавно стали понемногу разрешать ему гулять самому, находясь на постоянной связи по телефону. Дети не обратили внимания, как из соседнего подъезда вышел крепкий мужчина лет 50-ти в камуфляже.

- Добегались, бегунки! - заорал вдруг мужик и бросился на детей. Друзья Тимы рванули в рассыпную, а сам он убежать не успел - оказался ближе всех к орущему мужчине и к тому же стоял к нему спиной. Мужик схватил Тиму за капюшон, бросил на землю и, придавливая одной рукой, другой ударил по лицу. Плачущий и перепуганный Тима стал громко звать на помощь. Так его на всякий случай учила мама, надеясь, что сыну это никогда не пригодится. Пригодилось...

От нападавшего ребенка отбили двое оказавшихся поблизости мужчин.

- Когда мы прибежали на ту площадку, нападавшего уже не было. Но там находились потрясенные друзья Тимы, двое тех самых спасателей и любопытствующая соседка, рефреном повторявшая: «Ну, а чего они в наш двор ходят?», - рассказала корреспонденту «Комсомолки» мама мальчика Юлия Колесниченко.

Через эту соседку и удалось вычислить нападавшего. Вызвали полицию. После неоднократных звонков и требований явился и сам обидчик.

- Вел себя нагло, говорил, что ребенка не бил, лишь предложил ему пойти к родителям или в полицию. А у Тимы в это время на глазах опухала щека, - говорит Юлия.

Агрессивный мужчина напал на детей во дворе жилого дома, свидетелями этого были соседи.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«УСТРОЙТЕ САМОСУД!»

Родители Тимы написали заявление в полицию. Казалось бы, чего проще наказать нападавшего: виновник опознан, свидетели готовы давать показания. По статье «Побои» Административного кодекса положен штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Но тут шестеренки правоохранительной системы вдруг закрутились совсем в другую сторону. Видимо, в надежде, что родители заберут заявление, в отделе по делам несовершеннолетних им пригрозили: «поставим ребенка на учет!». А психолог районного центра содействия семейному воспитанию поинтересовалась у мамы Тимы, не готова ли она взглянуть на это дело иначе и, возможно, за что-то даже поблагодарить нападавшего...

- На медосвидетельствование ребенка не отправили, взрослых свидетелей сразу не опросили. Даже запись с камер решили посмотреть только через несколько дней - после наших с мужем настойчивых звонков, - рассказывает Юлия.

В ОВД дело передали участковому. Тот назначал встречи и не приходил на них, а потом и вовсе решил дело закрыть. Тогда Юля пошла в прокуратуру, и там дали ответ: «жалобу удовлетворить!». В ОВД зашевелились. Участковый даже передал дело в суд, но оттуда его вернули, отметив, что доказательства собраны неверно.

- Детям снова и снова приходилось давать показания, хотя они и так пережили шок. У Тиминого друга после произошедшего начался нервный тик, - рассказывает Юлия.

В соцсетях Юле советовали: «устройте самосуд!».

- Никто из этих диванных вояк не понимал, насколько трудно было сдержаться и не ударить по раскормленной физиономии человека, напавшего на моего ребенка. Но мне было важно, что поймет мой сын, и другие дети, ставшие свидетелями и тоже невольными жертвами этого случая. Мы хотели показать, что есть законы, которые нас защищают, и что преступления наказываются. Хотя даже в прокуратуре мне говорили, что вряд ли удастся привлечь нападавшего по статье «Побои», он же ударил Тиму один раз. Оказывается, этого мало! - замечает Юля.

Катавасия длилась полгода. Благодаря резонансу в соцсетях, дело даже взяли на заметку в Следственном комитете. Юле стали помогать адвокаты. И недавно состоялся суд. На заседании напавший мужчина объяснит свои действия так: когда-то его собственного сына (ровесника Тимы) тоже кто-то якобы обидел. За это он и решил показательно «поучить» других детей, схватив первого попавшегося и показав сыну мастер-класс. Ведь бил он Тиму на глазах у своего ребенка. А потом заставлял того врать в полиции, что папа никого не трогал.

Суд вынес приговор: виновен! Статья 6.1.1, «Побои». Штраф 10 тысяч рублей. Это административка, но если мужчина еще хоть раз распустит руки, его ждет уже уголовное дело.

Вы, конечно, заметили, что я не называю имени напавшего на Тиму мужчины. Об этом меня попросила Юля, хотя я и уговаривала ее предать имя негодяя огласке.

- Он свое получил. Не вижу смысла в добивании, у него ведь тоже есть сын. Да и потом, какая разница, Ухов это был или Иванов? Дело же в недопустимости самого поступка. Я хочу, чтобы такое не повторилось - ни с моим ребенком, ни с его собственным, ни с кем. И чтобы на сообщение о том, что взрослый мужчина избил десятилетнего мальчика, перестали во всех инстанциях лениво спрашивать: «а за что?» и начинали реагировать, - объясняет Юля.

Суд вынес в отношении мужчины, ударившего ребенка, приговор: виновен!Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«НЕ СДАВАЙТЕСЬ!»

Лично для меня это история о том, как важно идти до конца, защищая своего ребенка. Однажды с моей дочкой тоже случилась беда — воспитатели в детском саду за непослушание заклеили ей рот скотчем. Целый год я ходила то в ОВД, то в прокуратуру, то в суд, писала об этом в «Комсомолке». Но доказать вину воспитателей так и не удалось, не хватило видеозаписи издевательств. А вот Юля, несмотря на рефлекторное сопротивление правоохранительной системы, все же смогла добиться справедливости.

- Зарвавшийся мужик вряд ли перевоспитался, но за эти полгода здорово поутих и выучил, что делать так, как он делал всегда, оказывается, нельзя. Сотрудники ОВД узнали, что не стоит отмахиваться от какой-то там мамы с ребенком, даже если она метр с кепкой и 43 кг, потому что она никуда не уйдет, а за ней неожиданно могут прийти Следственный комитет, СМИ, адвокаты, а бездействие и ошибки могут стать проблемой даже в таком, казалось, бы микроскопическом случае. Всем, кто оказался в похожей ситуации, хочу пожелать: не сдавайтесь! Эта махина со скрипом и скрежетом, но работает. Просто приготовьтесь, что на это уйдет немало времени и сил, - говорит Юля.

Конечно, штраф в 10 тысяч рублей, который придется выплатить обидчику, кажется просто смешным. Неужели это и есть достойная защита детства? Но после полугода мытарств, которые пришлось вытерпеть семье Тимы, даже такое наказание воспринимается, как чудо. Вы спросите: набросившийся на мальчика мужчина - наркоман? Алкоголик? Он состоит на учете в психдиспансере? Нет! Просто этот человек, как и многие другие, не видит в избиении ребенка ничего зазорного. И уж конечно, он никак не ожидал оказаться за это в суде.

Сейчас Юлию Колесниченко засыпают вопросами люди, оказавшиеся в похожей ситуации. Вот лишь один из рассказов из соцсетей. Мама 11-летнего мальчика пишет, что после детского конфликта во дворе ее сына избил отец другого мальчика. Бил ногами. Потом поставил ребенка на колени и требовал, чтобы тот просил прощения. Сейчас мальчик в больнице.

Главное, что объединяет эти истории — это детская беззащитность перед лицом взрослого. И только одно может остановить человека, решившего поднявшего руку на ребенка: если наказание за это в нашей стране станет неотвратимым.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Адвокат Антон Жаров, представлявший интересы семьи в суде

«Не оставайтесь один на один с системой!»

Любая бюрократическая система не любит работать и потому сопротивляется. Ее надо подталкивать. Без адвоката сделать это сложно. Человек, впервые обратившийся в полицию, не знает, как правильно действовать, не всегда даже заявление может составить верно. А адвокат знает, что и в каком порядке должно делаться, поэтому при нем правоохранители, конечно же, сразу ведут себя по-другому. И, кстати, адвокат же не просто поймет, если что-то сделано неправильно, но может даже помочь сотруднику правоохранительных органов, не имеющему юридического образования, исправить его ошибки, что, в конечном итоге, всем идет на пользу. Поэтому постарайтесь найти грамотную поддержку, не оставайтесь один на один с системой.

Рассказываем, как поступать, если вашего ребенка обижают взрослые.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ НА ВАШЕГО РЕБЕНКА НАПАЛ ВЗРОСЛЫЙ

Основываясь на своем опыте, Юлия Колесниченко дала корреспонденту «КП» советы, как действовать, если ребенок подвергся насилию со стороны взрослого.

1. Самое главное - быть на стороне своего ребенка. Если мы его не защитим, не защитит никто. Поэтому, как бы тяжело не было, нужно собраться и действовать. Даже, если вам кажется, что все бесполезно, не сдавайтесь.

2. Убедитесь, что ребенок в безопасности и сразу же вызывайте полицию.

3. Ищите юридическую помощь. Есть организации, которые могут помочь бесплатно или за небольшие деньги, возможно, среди ваших знакомых есть адвокаты. Биться в одиночку гораздо труднее.

4. Если были свидетели происшествия - и взрослые, и несовершеннолетние - постарайтесь записать их данные и номера телефонов. Не надейтесь, что этим будут заниматься правоохранительные органы. То же самое и с поиском виновного: если вы можете установить его личность сами (с помощью свидетелей, пострадавшего ребенка) постарайтесь это сделать. Не карать, а именно выяснить, кто это, чтобы передать информацию полиции.

5. Обязательно проведите медицинское освидетельствование ребенка, даже если на нем нет никаких видимых повреждений. Сам факт обращения к медикам очень важен для дальнейшего разбирательства.

6. Написав заявление в полицию, обязательно получите квиточек, что оно принято и лучше всего сфотографируйте. Там будет указан номер заявления, с помощью которого вы потом будете выяснять его дальнейшую судьбу. И вообще собирайте, фотографируйте, делайте копии всех документов, которые появятся у вас в ходе этого разбирательства, а их будет немало.

7. Не надейтесь, что что-нибудь будет работать само. Скорее всего, на каждом этапе вам придется следить и даже бороться, чтобы ваше дело сдвигалось с места - запаситесь терпением. Если в течение какого-то времени выяснится, что полиция бездействует, обращайтесь в прокуратуру. Если и это не поможет — в Следственный комитет.

8. Если ребенок ходит в школу, то скорее всего комиссия по делам несовершеннолетних сделает туда запрос, чтобы получить характеристику. И неважно, что ребенок был жертвой нападения - такой порядок. Поэтому будет лучше, если вы сами заранее свяжетесь с классным руководителем, кратко опишите ситуацию и предупредите о возможном звонке. А то ребенку потом ловить на себе подозрительные и испуганные взгляды...

9. Зло любит тишину. Если не получается сдвинуть дело с мертвой точки, предавайте случившееся огласке, пишите о случившемся в соцсетях. Иногда после этого все начинает работать гораздо быстрее, а вы можете найти неожиданную поддержку и помощь.

10. На всех этапах разбирательства, независимо от того, как будут вести себя все остальные, сохраняйте внешнее спокойствие и уверенность, оставайтесь вежливы, четко и кратко описывайте ситуацию. Одновременно с поиском и наказанием виновного постарайтесь оказать поддержку ребенку. Возможно, ему понадобится хороший психолог.

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