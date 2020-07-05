Сонечка - болтушка, просто пока не знает об этом

Бавыкиной Сонечке всего 2 года, но она уже знает, что такое бороться за жизнь. Беременность у мамы протекала вроде бы гладко. Ни одно УЗИ не показало, что с девочкой что-то не так. Но через два часа после рождения Сонечку уже поместили под аппарат искусственной вентиляции легких, а в кардиоцентре готовили место для срочной операции на сердце. Через неделю прооперировали, и главная опасность была позади. Но через некоторое время родители заметили, что малышка не слышит. Обследование подтвердило, что у девочки тугоухость 4 степени на оба уха, то есть расслышать она была способна только очень громкий звук. В полтора года Сонечка пережила еще одну операцию — установку кохлеарного импланта, который помогает ей слышать и музыку, и негромкие звуки, и речь других людей.

И вот, с последней операции прошел год. Но говорить Сонечка так и не начала. А в семье, кстати, очень подходящая для развития ребенка атмосфера: у девочки еще две маленькие сестрички, которые любят слушать песенки, читать сказки, смотреть мультфильмы, и просто болтать друг с другом. Что же делать?

Специалисты говорят, девочке можно помочь. Проблема в том, что после кохлеарной имплантации дети слышат иначе, чем их сверстники без электродов во внутреннем ухе. И заниматься с ними нужно по-другому. Как именно? Это знают лишь немногие узкие специалисты в реабилитационных центрах. Сонечка уже побывала в таком полгода назад. Один из сурдопедагогов сказал, что перспективы у девочки очень благоприятные.

- При грамотно организованном реабилитационном процессе София не будет отличаться от слышащих сверстников и сможет обучаться в общеобразовательной школе!

Но беда в том, что «грамотно организованный» стоит денег. И больших. Чтобы заговорить, Сонечке нужен длительный и интенсивный курс, и он обойдется в 240 тысяч рублей. А в семье еще маленькие дети, мама в декретном отпуске, и папа, недавно потерявший работу.

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