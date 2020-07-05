Трамп: мы победили фашистов и коммунистов, теперь победим анархистов

4 июля, в День независимости Соединённых Штатов, крупнейшие политики страны выступили с программными речами. Ведь всего через четыре месяца — президентские выборы.

С яркой речью к исполинскому монументу четырём президентам США на горе Рашмор приехал нынешний хозяин Белого дома — Дональд Трамп. Почему именно сюда — понятно. Левые активисты, высыпавшие на митинги после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, оскверняют и сносят памятники историческим персонажам по всей стране, обвиняя их в расизме.

— Американские герои поразили нацистов, опрокинули фашистов, свергли коммунистов и загнали за можай террористов, — заявил Трамп, подчёркивая, что наследие этих героев, включая гору Рашмор, должно стоять вечно. — Сейчас мы громим левых радикалов, марксистов, анархистов, грабителей, которые часто не отдают себе отчёт в своих действиях.

Вторая часть его речи вполне ожидаема: ранее президент объявил организацию «Антифа», которая стоит за протестами, «террористической». Впрочем, и в первой части выпадов Трампа нет ничего нового — например, 13 июня, выступая перед выпускниками военной академии в Вест-Пойнте, он точно так же заявил, что американская армия «противостояла фашизму и коммунизму».

Не менее мощными заявлениями 4 июля отметился и главный конкурент Трампа — кандидат от «демократов» Джо Байден. «Один из самых патриотичных поступков, который вы можете сделать 4 июля, — это надеть маску», — написал он в твиттере. А также призвал бороться за расовое равенство и против коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788245" frameborder="0"></iframe> В Ричмонде демонтируют памятники конфедератам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это будут использовать, чтобы сорвать Трампу выборы»: американист – о беспорядках в США после убийства афроамериканца

По мнению доцента УрФУ Дмитрия Победаша, если бы жертвой полицейского Дерека Чавена оказался белый, то этого бы не вызвало такого резонанса (подробности)

Рэпер Канье Уэст пошёл в президенты США, чтобы помочь победить Трампу

Зачем муж Ким Кардашьян подался в большую политику, kp.ru рассказал политолог Михаил Фрибен (подробности)