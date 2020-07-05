Лучшая подруга Порошиной - дочь, а Шукшина закрывает глаза на скандалы сыновей: как многодетные звезды ладят с наследниками

В советские годы многодетные актрисы были экзотикой. Выбор тогда был жесткий – либо семья и дети, либо премьеры и красные дорожки. Ради карьеры чайлдфри (сознательный выбор не заводить детей) стали многие звезды. Любовь Орлова опасалась, что материнство испортит ее фигуру. Где после родов взять прежнюю легкость, чтобы петь и плясать: «Я из пушки в небо уйду, Диги-диги-ду, диги-диги-ду!». Не захотели рожать в молодые годы Наталья Гундарева, Татьяна Доронина, Ирина Мирошниченко Людмила Чурсина. Некоторые из них об этом потом горько жалели. И утешались тем, что любовь публики заменила им материнство.

Правда и раньше встречались многодетные мамы среди актрис, но в профессии они почти ничего не добились. У актрисы МХАТа Нины Ольшевской было трое детей. Однако она известна не своими ролями на сцене, а тем, что она - мама народного артиста СССР Алексея Баталова, и была ближайшей подругой Анны Ахматовой. Ее родственница Мика Ардова (жена сына Нины Ольшевской Бориса Ардова) – тоже актриса и тоже многодетная мать. Но кто вспомнит хоть одну ее роль? Зато известно, что она мама звезды ситкома «Одна за всех» Анны Ардовой. У 59-летней актрисы Галины Беляевой четверо детей. Правда свои главные роли в фильмах «Мой нежный и ласковый зверь», «Анна Павлова» она сыграла, когда была тонкой, звонкой и не многодетной…

Сейчас другое время. Голливудский киностандарт существует не только в стилистике фильмов и жанре, но и в образе жизни актеров. Они снимаются, репетируют и заводят большие семьи, как принято среди американских звезд. Да и заработки, хотя еще не голливудские, но стали значительно большими. Поэтому среди известных и востребованных актрис немало многодетных мамочек.

Екатерина Климова с сыновьямиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда сериалов 42-летняя Екатерина Климова говорит, что не мечтала быть многодетной матерью. Что семья и дети не были целью ее жизни. Но получилось так, что у нее четверо детей. От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова - 18 -летняя дочь Лиза. В браке с актёром Игорем Петренко родилось двое сыновей - Матвей и Корней. После развода с Петренко на съемках сериала «Волчье солнце» у Климовой случился бурный роман с актером Гелой Месхи. Они поженились. Родилась дочь Изабелла, которой почти пять лет. Сейчас Екатерина не обременена узами брака. Выглядит прекрасно, много снимается и говорит, что рождение детей не помеха кинокарьере, а даже, наоборот, - стимул работать еще больше. Самые важные события в жизни своих детей она старается не пропускать.

В отличие от Климовой, 46-летняя Мария Порошина мечтала о большой семье. «Ребенок - это ангел в доме, с его появлением все меняется к лучшему, - говорит актриса. - О материнстве я начала задумываться еще в детстве. Тогда мне казалось, что большая семья — это прекрасно. Я была у родителей одна и просила у мамы сестричку или братика».

Мария Порошина с дочерьмиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Отцом её старшей дочери (сейчас Полине 24 года, она актриса, играет на сцене московских театров) стал Гоша Куценко, с которым Порошина познакомилась во время учебы в Школе-студии МХАТ. Они прожили вместе пять лет и расстались. И Мария вышла замуж за актера Илью Древнова. В этом браке родилось три дочери Серафима, Аграфена, Глафира. Когда маленькой Глаше было всего два годика, Мария решила развестись с мужем, с которым прожила 17 лет. И вскоре родила своего пятого ребёнка – сына Андрея. Имя его отца она так и не назвала. Поэтому в СМИ периодически появляются разные версии на эту тему.

Как ей удается управляться с таким детским садом? Порошина говорит, что каждый ее день расписан по минутам, все четко, внятно и организованно.

Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко ПолинаФото: Евгения ГУСЕВА

- Моя старшая дочь Полина мне как подруга. Мои малыши (четырёхлетняя Глафира и полуторагодовалый Андрей) — это что-то божественное. Особенно, когда возвращаешься после работы домой и целуешь толстенькие щечки единственного сына, - рассказала нам Порошина. - За 10-летней Аграфеной и 14-летней Серафимой только успевай следить. Я в курсе, что смотрят мои дети в мобильном телефоне, какую информацию они получают. Когда такое количество детей, да еще разного возраста, приходится подстраиваться под интересы каждого.

Мария Шукшина с дочерью и сыномФото: Борис КУДРЯВОВ

53-летняя Мария Шукшина тоже многодетная мать. У нее сын Макар, близнецы Фома и Фока и дочка Анна. Все они (за исключением близнецов) от разных пап, в основном от бизнесменов. Об «успехах» ее старших детей мы обычно узнаем из скандальных телешоу. То ее дочка 32-летняя Анна Трегубенко делит квартиры с бабушкой - Лидией Федосеевой-Шукшиной - и со своей тетей Олей. То у 22-летнего сына Макара Касаткина скандальные отношения с подругой Фреей Зильбер. Во всех случаях Мария хранит стоическое спокойствие, дрязги своих родственников не комментирует. Но судя по всему, только 15-летние близнецы, рожденные от бизнесмена Бориса Вишнякова, ее пока не беспокоят.

Евгения Добровольская с дочерьмиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

55-летняя актриса Евгения Добровольская – мать четверых детей. Старшему сыну Степану (от актера Вячеслава Баранова) 33 года. Николаю Ефремову (от Михаила Ефремова) – 28 лет. Младшему сыну Яну (от Ярослава Бойко, кстати, Бойко называли отцом сына Порошиной, но актеры опровергают, что у них был роман – Ред.) – почти 18 лет. И одиннадцатилетняя лапочка-дочка Анастасия, которую Добровольская родила в браке с оператором Дмитрием Мананниковым. «У меня было три мужа и, как говорит Галина Волчек, одно заблуждение», - повторяет Добровольская. Актриса всегда подчеркивает, что в жизни она рассчитывает только на себя и собственные деньги, поэтому никогда не отказывается от съемок. Говорит, что муж – величина не постоянная. А вот дети: Степан, Николай, Ян и Анастасия — это смысл жизни.

Чулпан Хаматова с братом и дочерью АсейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Другая такая же самостоятельная, независимая и очень востребованная актриса – 44-летняя Чулпан Хаматова. Она - главный добытчик в семье. У нее три дочери: 18-летняя Арина от актера Ивана Волкова, 17-летняя Ася (по слухам, от артиста балета Алексея Дубинина) и 10-летняя Ия от режиссера Александра Шейна. Все свободное время от съемок, репетиций спектаклей и работы в фонде «Подари жизнь» Чулпан отдает своим девочкам.

41-летняя актриса Ирина Леонова – женщина трудной судьбы. Она была замужем за актером Игорем Петренко, пока тот не ушел от нее к Екатерине Климовой, а на пути Ирины не встретился роковой Евгений Цыганов. С Цыгановым она прожила в незарегистрированном браке 11 лет и за это время родила ему семерых детей. Но однажды Цыганов повстречал красавицу Юлию Снигирь и пропал. А Ирина осталась с детьми и вышла на работу в Малый театр. С тех пор она ничего не рассказывает о своей личной жизни, о том, как сейчас складываются ее отношения с Цыгановым. Но, думается, он все-таки своим детям помогает.

Ольга Красько с дочерьюФото: Борис КУДРЯВОВ

Среди актрис более молодого поколения тоже немало многодетных мам. У 38-летней Ольги Красько (звезда фильма «Турецкий гамбит») трое детей. Старшая дочь Олеся – от режиссера и продюсера Джаника Файзиева. Получается, что Олеся и дочери Джаника от другой его музы актрисы Светланы Ивановой - единокровные сестры.

Глафира Тарханова ждет ребенка.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У 36-летней актрисы театра «Сатирикон» Глафиры Тархановой четыре сына от актера Алексея Фаддеева. В одном интервью Глафира рассказала, что во время каждой беременности она набирала около 20 кг, но быстро приходила в форму. Оставаться стройной помогает бешеный ритм жизни и плотный график работы.

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