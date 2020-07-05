Акинфеев сыграл свой 317 сухой матч

В субботу, 4 июля, ЦСКА в 26-ом туре чемпионата России по футболу победил «Ахмат» (4:0), что позволило вратарю Игорю Акинфееву улучшить свои же статистические достижения. Теперь за плечами армейского голкипера 317 сухих матчей во всех турнирах, что является шестым показателем в футбольной Европе (См. табл.)

А одновременно с этим 34-летний вратарь провел свой 453-й матч в чемпионатах страны и догнал по этому показателю экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова. Впереди только два футболиста, которые уже завершили карьеру, Сергей Игнашевич (489 матчей) и Сергей Семак (456).

Любопытно, что Акинфеев улучшил результат и в номинации «самый преданный футболист своему клубу». Игорь играет за одну команду уже 17 лет и 3 месяца. Свой первый матч за ЦСКА на взрослом уровне он провёл 29 марта 2003 года, когда занял место в ворота красно-синих в 1/8 финала Кубка РФПЛ против «Зенита».

Футболист ЦСКА забивает гол в ворота "Ахмата". Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Рекордсмены по количеству матчей в национальных первенствах

1. Икер Касильяс (439 матчей, завершил карьеру)

2. Джанлуиджи Буффон (420, «Ювентус»)

3. Петр Чех (391, завершил карьеру)

4. Пепе Рейне (343, «Астон Вилла»)

5. Мануэль Нойер (327, «Бавария»)

6. Игорь Акинфеев (317, ЦСКА)