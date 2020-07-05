Шок-видео: в Италии мигрант на вокзале заживо изжарил кошку

Это видео набрало свыше семи тысяч комментариев на фейсбуке. «Станция Кампилья (город Ливорно), африканец убивает и готовит кошку прямо на улице», — говорится в описании ролика, выложенного в соцсеть 30 июня.

Содержание соответствует заголовку: «новый итальянец» жарит животное прямо на улице, на импровизированном костерке, несмотря на возражения прохожих. Чем всё закончилось, не ясно, но, учитывая европейскую политику толерантности, можно предположить, что никакого наказания не будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788810" frameborder="0"></iframe> В Италии мигрант на вокзале заживо изжарил кошку.

К сожалению, как сообщают «маргинальные правые СМИ», в Италии мигранты порой совершают и более тяжкие преступление. Например, есть случаи, когда торговцы наркотиками из числа гостей страны подсаживают на «дурь» несовершеннолетних девушек. Потом, пользуясь их наркотическим опьянением, насилуют и, чтобы замести следы, убивают.

Только по официальным данным, на 2019 год в Италии проживало 5,2 млн «лиц с миграционными корнями». Это 8,7% населения. Но, учитывая, что заметная часть таких приезжих — нелегалы, по некоторым оценкам, их реальное количество может превышать 10%. Главные поставщики — страны Африки (примерно пятая часть всех мигрантов).