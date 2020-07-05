2020-07-05T18:40:34+03:00
Происшествия

"Увезли на квартиру и три дня насиловали": в Москве школьница заявила о похищении

По словам девушки, в плену ее держали трое несовершеннолетних приятелей
Анастасия ВАРДАНЯН
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Этим делом займется Следственный комитетЭтим делом займется Следственный комитетФото: Олег ЗОЛОТО
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Трое суток полиция и волонтеры искали 16-летнюю Марину*, которая ушла из дома и пропала. Мама девочки сразу подала заявление в полиции и заверила, что с дочкой-школьницей произошло что-то страшное. По словам женщины, раньше девочка всегда возвращалась домой вовремя. Поисковый отряд прочесывал все окрестности, но Марина нашлась сама.

- Несовершеннолетняя в субботу, 4 июля, обратилась в стоматологическую поликлинику и попросила медиков вызвать полицию. Она пояснила, что сбежала из квартиры, где ее заперли и насиловали, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

На теле девушки действительно были синяки и ссадины. В тот же день ее госпитализировали. Марина уже дала показания следователям.

- По ее словам, ее похитили и держали в квартире трое несовершеннолетних друзей, которые насиловали ее, - сообщил источник в следствии.

Личности тех, на кого указала школьница, уже установлены. Однако свою вину они дружно отрицают. Столичная полиция передала материалы проверки в Следственный комитет. Именно это ведомство занимается расследованием преступлений в отношении несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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