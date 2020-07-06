2020-07-05T18:51:17+03:00
Общество

«Я плакал, когда мне несли деньги». Россиянин победил рак благодаря своим детям и внукам

Любовь и забота родных люди давали мужчине сил, чтобы бороться
Мария Томич
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Сергей Николаевич Коршиков победил рак кровиСергей Николаевич Коршиков победил рак кровиФото: из личного архива
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Сергею Николаевичу Коршикову было 53 года, когда вдруг он начал постоянно кашлять. Думал, что «накурил», а вскоре заметил на шее шишки. Там, где Сергей Николаевич живет – станица Староизобильная - жаловаться не принято. Там привыкли вставать с петухами, трудиться до заката и не бояться тяжелой жизни. Вот и Сергей Николаевич не жаловался, терпел. Но очень скоро боль стала невыносима.

Других вариантов нет

Местные врачи не смогли поставить диагноз. Назначили пить гормональные препараты и отправили домой – умирать. У Сергея Николаевича и его жены Натальи две дочери, одна из них - детский психолог и живет там же, в станице, а другая – работает в фармацевтической компании и давно перебралась в Подмосковье. Когда Евгения узнала, что происходит с отцом, она тут же купила билеты на самолет. Девушка приехала в родной дом, наскоро собрала папу и увезла в Москву.

Столичные специалисты огласили вердикт сразу – острый билинейный лейкоз, рак крови. Предстояло долгое лечение, а главное – нужна была пересадка костного мозга.

В московской клинике страховка покрывала курсы химиотерапии и трансплантацию, но поиск донора, его активация и доставка костного мозга ложилась на плечи самого пациента. Таких денег в семье не было. Но и других вариантов остаться в живых у Сергея Николаевича тоже не было.

Жена и дети прошли с Сергеем Коршиковым весь нелегкий путь Фото: из личного архива

Жена и дети прошли с Сергеем Коршиковым весь нелегкий путьФото: из личного архива

Надежда есть

Сергею Николаевичу начали капать химиотерапию. Пока он проходил лечение, его дочь вынашивала ребенка. Сергей Николаевич очень ждал малыша, и эта любовь давала силы бороться. Когда Женя позвонила и сказала, что начались роды, Сергей Николаевич был в палате. «Мы рожаем» - сказал он врачу. Через несколько часов у мужчины появился еще один повод жить – у него родился внук.

Поиск донора может занять длительное время. Именно поэтому Сергею Николаевичу пришлось писать заявку заранее. Найти донора в российском регистре удается далеко не всем, но оплачивать поиски донора заграницей семья Сергея Николаевича не могла. Они верили, что удача им улыбнется. Однако, в российском регистре донора не нашлось.

Все заново?!

Врачи стали уговаривать семью написать запрос в международный регистр. Друзья и коллеги из станицы присылали деньги, дочь Евгения экстренно вышла на работу из декрета. Но и этого было мало. «Я плакал, когда мне несли деньги» - рассказывает Сергей Николаевич. Потом врачи подсказали обратиться в Фонд борьбы с лейкемией. Кроме того, что был оплачен поиск донора, были куплены и препараты, необходимые мужчине. Донор нашелся, но из-за того, что поиски велись так долго, раковые клетки вернулись.

Консилиум врачей принял решение провести перед пересадкой Сергею Николаевичу экстренный курс очень сильного препарата.

Из-за лечения у мужчины начала развиваться полинейропатия, вскоре его парализовало. Перед трансплантацией к Сергею Николаевичу приехали обе дочки с внуками. Наталья говорит, что в тот день у Сергея Николаевича горели глаза: «Он был счастлив. Он знал, зачем жить».

С рождением внука у Сергея Николаевича появился еще один повод, чтобы сражаться за жизнь Фото: из личного архива

С рождением внука у Сергея Николаевича появился еще один повод, чтобы сражаться за жизньФото: из личного архива

Жить, чтобы жить

Сергею Николаевичу сделали пересадку и поместили в закрытый бокс. Жена была с ним. Каждый день Наталья с мужем делала зарядку, учила его переворачиваться, садиться. Женщина вселяла в Сергея Николаевича веру: «Я для себя решил, что отсюда выйду своими ногами. Дочки с Наташей уговорили меня бороться до конца».

Сейчас Сергей Николаевич живет дома – в своей родной станице. Он старается не вспоминать о лечении. Но помнит всех тех, кто ему помогал.

Помочь многим

У Сергея Николаевича было время, чтобы Фонд борьбы с лейкемией успел открыть сбор на поиск донора. Но очень часто в Фонд поступают срочные просьбы. Например, нужно купить лекарство для борьбы с инфекцией, которая при лейкозе развивается очень быстро, или противогрибковые препараты, которые нужны в первые дни и даже часы обнаружения грибка, расходные материалы для процедур и многое другое.

В этом случае расходы оплачиваются из пожертвований на программу Срочная помощь пациентам. Чтобы помочь тем, у кого нет времени ждать, можно оформить регулярное пожертвование на программу Срочная помощь тут

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