Россиянам предложат скинуться на строительство и ремонт дорог

Министерство транспорта РФ задумалось о выпуске облигаций, чтобы привлечь деньги компаний и людей на строительство дорог. Об этом заявил министр Евгений Дитрих.

- Вполне возможно, это реальный механизм для большинства наших транспортных компаний, транспортный строителей, - считает глава Минтранса. – Также нам бы хотелось попробовать использовать механизмы, которые применяет в жилищном строительстве Минстрой. То есть привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов.

Конкретные варианты народного финансирования проектов ведомство обещает представить до конца июля. Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко говорил о том, что госкомпания может выпустить бессрочные облигации. Помимо бюджетного финансирования, «Автодор» нуждается в 400 млрд рублей до 2024 года.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Облигации – это распространенный способ привлечь финансирование. Компания или, как в нашем случае, государство как бы заявляет, что готово взять в долг определенную сумму. Под процент, разумеется. Это как банковский кредит, только в этом случае человек кредитор, а не заемщик.

В последние годы в России неплохо разошлись так называемые «народные облигации» Минфина. Чтобы одолжить государству немного денег и почувствовать себя инвестором, нужно всего лишь открыть специальный брокерский счет. По данным Минфина, 5 выпусков «народных облигаций» принесли казне 75 млрд рублей.

А вот механизм инфраструктурных облигаций, о которых говорит министр Дитрих, у нас пока не приживается. Такие ценные бумаги предполагают, что человек дает в долг не просто государству, а вкладывает деньги в конкретный проект, будь то строительство моста или скоростной трассы.

Опыт Минстроя, о котором говорит Дитрих, немного другой. Напрямую денег на строительство министерство ни у кого не просит. Но оно выпускает ипотечные облигации, которые позволяют банкам «упаковать» выданные ипотечные займы в ценные бумаги и продать их инвесторам.

ЭТО ВЫГОДНО?

С одной стороны, снижение ключевой ставки ЦБ толкает вниз и проценты по вкладам. Держать деньги на банковских счетах может стать просто невыгодно. К тому же 13-процентным налогом обложили вклады больше миллиона рублей. Эксперты ожидают, что все это заставит многих людей, далеких от финансового мира, присмотреться к рынку ценных бумаг.

И облигации тут могут оказаться как нельзя кстати. Это не акции, цена которых зависит от положения дел на бирже. Доход тут гарантирован, и в этом их плюс. Все-таки что-то очень плохое должно случиться, чтобы государство отказалось платить по счетам или оказалось не в состоянии это сделать.

С другой стороны, облигации могут принести своим обладателям проценты, сравнимые с прибылью от банковских вкладов. Но, например, если человек решит забрать свои деньги раньше, то может потерять часть дохода. Так что тут все зависит от условий по конкретным выпускам облигаций.

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