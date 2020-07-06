Долгожданное 2 июля, джонсоновский план преобразования природы, Лахова и мороженщик, антихрист в Генпрокуратуре

Писатель Д. Л. Быков, поревновав пророческому дару проф. В. Д. Соловья, также решил исполнить соловьиные трели в связи к голосованием по поправкам к Конституции: "Некоторые подонки – иначе как подонками их не назовешь – уже говорят: "Второго июля пересажаем всех". Не получится у них. Мне кажется, что второго июля Россию ждет несколько сюрпризов, довольно любопытных".

Как у неведомых подонков, которых, по мнению писателя, "и людьми-то не назовешь", так и у самого Д. Л. Быкова с точностью прогноза получилось совершенно как у проф. Соловья. Никто никого не посадил, да и вообще борьба против поправок, возможно, была благородной и возвышенной, но никак не могущей вызвать любопытство. Типичные блоковские красногвардейцы. Сперва

"Стой, стой! Андрюха, помогай!

Петруха, сзаду забегай!..

Гав-гав! Гав-гав! Ты будешь знать,

Как Конституцию менять!..",

затем 2 июля:

"Утек, подлец! Ужо, постой,

Расправлюсь завтра я с тобой!".

Писатель Дмитрий БыковФото: Борис КУДРЯВОВ

Впрочем, красноречие лоялистов тоже было довольно вычурным. Касательно 2 июля даже было сказано: "Треск светлолицых пердаков", что уже выглядит как "Рододактилон (т. е. розовоперстый) афедрон". Хотя в политическом красноречии еще и не то бывает. Век назад в Палате общин один увлеченный депутат сообщил, что "Британский лев, носится ли он по пустыне или бороздит бескрайние просторы моря, никогда не сложит крылья и не спрячется в свою раковину!". На фоне такой удивительной живности в светлолицем громе и треске нет ничего особенного.

Тем более, что британское красноречие по-прежнему живо. Премьер Ее Величества Борис Джонсон рассказывая о своих планах после заразы, сообщил что построит "новые фантастические дома" и высадит 30 тыс. дерев, чтобы "зарядить энергией душу страны".

Почему бы и нет? После войны т. Сталин построил в Москве семь высоток – по тем временам довольно фантастических, а также предпринял древонасаждение, именуемое также Сталинским планом преобразования природы. Что было возможно Иосифу, возможно и Борису, но в своем честолюбии Борис пошел дальше и объявил национальную цель Великобритании – "Разработать первый в мире пассажирский самолет с нулевым уровнем выбросов в атмосферу и способный летать на долгую дистанцию". До такого даже т. Сталин не додумался.

Хотя тут особенно и разрабатывать не надо. Дирижабль "Гинденбург-2" с электрическим моторчиком удовлетворяет всем требованиям премьера Ее Величества. Выбросы нулевые, дистанция огромного размера, а если скорость в пять раз меньше, чем у нынешних рабочих лошадок, так Джонсон о скорости ничего не говорил. Все нанотехнологи и маскологи, получив подряд, очень обрадуются.

Британский премьер Борис ДжонсонФото: REUTERS

Если в Соединенном Королевстве процвел модерн, то у нас – "Что нужно Лондону, то рано для Москвы" – пока что цветет архаика. 35-летний приверженец А. А. Навального из подмосковного Подольска ночью поджег шатер для голосования по поправкам к Конституции, объяснив свое неистовство тем, что был пьян.

В старые времена сходное злодеяние рассматривалось миргородским поветовым судом. Иван Никифорович Довгочхун написал извет: "По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином, Иван, Иванов сын, Перерепенко всякие пакости, убытки и иные ехидненские и в ужас приводящие поступки чинит и вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать, с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор и в находящийся в оном мой же собственный хлев, собственноручно и поносным образом его изрубил".

Приверженец А. А. Навального, как не умеющий обращаться с пилами, долотами и иными слесарными орудиями, был вынужден прибегнуть к зажигательному зелью, но все равно не избежит примерного наказания.

Член Генерального совета "Единой России" Е. Ф. Лахова, в свою очередь, подала извет на мужеложцев, но не в поветовый суд, как это сделал И. Н. Довгочхун, а прямо В. В. Путину. Лахова указала, что радужные цвета в рекламе мороженного торгового дома "Чистая линия" могут быть использованы для пропаганды в народе мужеложства. Однако, мороженщик А. И. Бениаминов возразил: "Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества".

Спор Лаховой с мороженщиком может быть распространен и на другие предметы. Стеклянная треугольная призма, преобразующая луч света в радугу, также может быть использована педерастами для вербовки юношества. А мнемоническое заклинание "Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан" есть явный знак принадлежности к обществу любителей сверхъественного разврата.

Член Генерального совета "Единой России" Екатерина Лахова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Но есть и хорошие новости. Генпрокуратура признала недостоверной проповедь схиигумена Сергия "об установлении власти Антихриста в России". Наслушавшись екатеринбургского схимника, люди уже готовились издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Однако, прокурорские работники поспешили успокоить граждан – "Издыхать нам рановато, есть у нас еще дома дела". Смущает, правда, то, что в Гепрокуратуре пишут имя сына погибели с заглавной буквы, тогда как люди, твердые в правоверии, всегда пишут "антихрист" со строчной.

Схимник может обратить внимание на эту саморазоблачительную описку – как доказательство того, что люди на Большой Дмитровке, 15 сами поклоняются антихристу и поэтому их слушать не надо.