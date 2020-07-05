«Телегин перестал оплачивать няню дочери»: после суда Пелагея решила не тратить алименты, а переводить их на счет ребенка

Этот развод мог пройти незаметно для широкой аудитории. Пелагея не любит афишировать личную жизнь. И после того, как ее муж Иван Телегин сбежал из семьи к другой женщине, рассчитывала, что хотя бы отцовские чувства его не подведут. Но известный хоккеист повел себя не очень красиво. Поэтому и бракоразводный процесс уже получается громким. Иван Телегин в судебном процессе намерен бороться и за «совместно нажитый» дом, и даже за квартиру, которую подарила мама Пелагеи дочери и внучке. Наверное, поэтому 9 июля на следующее заседание суда по разводу, журналистов не пустят – соответствующее заявление написал адвокат Телегина, и теперь процесс будет закрытым.

Слухов и сплетен, которые не соответствуют действительности? в СМИ масса. Это не может не расстраивать Пелагею, которая надеялась разойтись с Телегиным достойно. «Комсомольская правда» встретилась с юристом семьи, чтобы получить информацию из первых уст. Оказалось, что Иван Телегин не участвует в жизни дочери, трехлетняя Таисия папу видит редко. Семейный юрист певицы рассказывает kp.ru: «Телегин действительно почти не общается с ребенком, никак не принимает участия в жизни дочери. Раньше он оплачивал няню, сейчас и этого не делает».

Пелагея с Иваном Телегиным.Фото: Instagram.com

Какие только суммы алиментов не звучали в СМИ. Мол, дочь Телегина может получать по полтора миллиона рублей ежемесячно, но оказалось, что речь идет об иных суммах. Семейный юрист проясняет ситуацию в беседе с kp.ru: «На данный момент, рассматриваются алименты в размере установленным законом – это 1/4 от доходов. В цифрах получается чуть больше 800 тысяч рублей в месяц. Информация в прессе об огромных суммах была ложной. И не надо забывать, что выплаты будут уменьшаться, у спортсменов век недолгий. Кроме того, Пелагея с самого начала не собиралась использовать ежемесячные поступления, а планирует завести специальный счёт для дочери, которым сможет воспользоваться Таисия после совершеннолетия». Достойное решение. Впрочем, сомнений в том, что Пелагея станет тратить алименты не на дочь, ни у кого не было. А вот поведение Ивана Телегина становится похожим на поступки других звездных спортсменов, которые сражаются в судах за то, чтобы меньше платить детям или лишить их жилья. Посмотрим, как в итоге проявит себя известный хоккеист.