Удачно промахнулись: Бонд от Крейга, Джокер от Леджера и другие решения кастинга, отвергаемые публикой

Есть такое понятие у актеров — «визитная карточка»: самая крутая, узнаваемая и любимая публикой роль. Чаще всего мы думаем, что это результат сплоченной и скрупулезной работы съемочной команды, режиссера и продюсеров. Это все так, но иногда — крупная удача и чья-то железная воля. Потому что некоторых звезд или продюсеры, или публика изначально совсем не хотели видеть. Вот они.

Дэниел Крейг — Джеймс Бонд

Дэниел Крейг - Джеймс БондФото: кадр из фильма.

До участия во франшизе про Агента 007 бывшего регбиста Крейга, скажем честно, мало кто знал. Да, бегал за Анджелиной Джоли в боевике «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», но на роль изысканного и безупречного агента МИ-6 очевидно не тянул. Говорят, увлекался спиртным, да и выглядел скорее как вышибала, а не изящный разведчик. Даже типаж Бонда был совсем другим: вспомните Шона Коннери или Пирса Броснана. Хейтеры даже создали специальный сайт против этого каст-решения. А пресса встречала новичка так: «бледное, плоское лицо и большие, мясистые уши, отвратительный выбор!». Однако на роль уникального британского разведчика в двадцать первый фильм бондианы Крейга все же утвердили. Роль в фильме «Казино «Рояль» (2006) мощно перезапустила карьеру актера — фильм собрал собрал рекордные 600 миллионов долларов (42,8 миллиарда рублей). И даже несмотря на то, что кроме Бонда он может похвастаться разве что еще одной звездной ролью в «Девушке с татуировкой дракона» (2011), все равно Крейг — суперзвезда. Премьера двадцать пятой части франшизы про Бонда — «Не время умирать» — запланирована на 19 ноября.

Хит Леджер — Джокер

Хит Леджер — ДжокерФото: кадр из фильма.

Представитель австралийской когорты слащавых милашек (Крис Хэмсворт, Хью Джекман и др.) Хит Леджер до роли в «Темном рыцаре», кто не помнит, был известен по гей-драме «Горбатая гора» и комедийной мелодраме «Казанова». Ну какой из него Джокер? Примерно так размышляли продюсеры проекта и большинство зрителей. Как только стало известно о кастинге фильма, фанаты комикс-вселенной DC взмолились: «Дайте нам настоящего злодея, а не этого симпатягу!». Но Кристофер Нолан настоял на своем. Дальше все помнят, что было: за роль Джокера актеру посмертно вручили «Оскара». Леджер чрезвычайно погрузился в образ, заперся на месяц в гостиничном номере, чтобы прочувствовать характер персонажа и был реально на грани безумия, о чем свидетельствуют дневники, которые он вел в тот период.

Марк Руффало — Халк

Марк Руффало — ХалкФото: кадр из фильма

Еще невообразимее было представить уравновешенного и тонкого Марка Руффало («Вечное сияние чистого разума», «Охотник на лис») в образе бешеного супергероя, который не может совладать со своей аномальной силой и агрессией. Как только актера утвердили на роль зеленого монстра в «Мстителей» (2012), режиссера Джосса Уидона начали критиковать за «неадекватный выбор». Но продюсеры не поддались на давление общественности. Уже сегодня Руффало признают чуть ли не лучшим исполнителем роли супергероя.

Рене Зеллвеггер — Бриджит Джонс

Рене Зеллвеггер — Бриджит ДжонсФото: кадр из фильма.

Актрису с типичной внешностью американки Рене Зеллвегер никто не хотел видеть в роли пухлой и закомплексованной англичанки из романа Хелен Филдинг в мелодраме «Дневник Бриджит Джонс» (2001). Все же экранизация всегда предполагает внешнее сходство персонажей с актерами. И даже продюсеры сомневались, стоит ли брать Рене. Помог Хью Грант, утвержденный на роль босса главной героини Дэниела Кливера. Актер заверил, что Зелвеггер давно живет в Великобритании и почти избавилась от акцента, да и вообще — это будет бомба! Как в воду глядел: Рене набрала десяток лишних кило, потратила кучу часов на репетиторов по аутентичному английскому и блестяще сыграла — картина почти 20 лет назад собрала 280 миллионов долларов (20 миллиардов рублей).