2020-07-05T22:29:22+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы кому сегодня благодарны?

Во многих городах появляются граффити с благодарностью врачам
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На граффити изображен доктор Валерий Вечорко. Кардиограмма сзади напоминает очертания московских высоток.На граффити изображен доктор Валерий Вечорко. Кардиограмма сзади напоминает очертания московских высоток.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Николай СВАНИДЗЕ, ведущий, историк:

- Пандемия, которая не закончилась, не коснулась моих близких, но я все равно благодарен врачам, которые совершили подвиг. И продолжают его совершать. Помощь волонтеров старикам и одиноким нельзя недооценивать: это один из самых позитивных примеров помощи большому количеству людей в нашей стране.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Лично я благодарен родной даче и личной удаче. Когда оказался в США в период пандемии, мне не помог никто оттуда выбраться. Ну и кого мне благодарить? Если бы не случайный рейс в Россию, я бы сейчас жил под мостом в Лос-Анджелесе.

Сергей ШЕСТОВ, глава международной общественной организации ветеранов «Вымпел»:

- Я много лет в город не выезжаю, и мне остается жену благодарить за созданный образ жизни вне мегаполиса. И своей генетике - за живучесть. Я с десятками соседей контактировал за время пандемии. Все соблюдали меры безопасности, за что всем спасибо.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, вице-президент Союза автомобилистов России:

- Благодарность разделю на три части. Федеральным властям - что не забыли о нас обо всех. Региональным властям - за конкретные ограничения. Третья благодарность - простым врачам. Их надо поддерживать всячески. Нашу семью беда миновала потому, что мы невероятно строго соблюдали самоизоляцию. Раз-два в неделю в магазин - и в норку.

Олег СИРОТА, сыровар:

- Благодарен моему героическому трудовому коллективу, который выходил каждый день, невзирая на коронавирус. Да, людей не хватало. Кто-то не смог приехать из других регионов, Но оставшиеся работали, как стахановцы. Особая благодарность - продавцам. Мы работали навынос, мы сохранили сбыт. Не остановили производство. Люди не по сменам работали, а по 12 - 14 часов.

Ольга, читательница сайта KP.RU, Волгоград:

- Благодарность тем, кто пустил в мае катера за Волгу, - иначе бы дачный сезон накрылся...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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