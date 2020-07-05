«Зенит» - чемпион. Кто его главный герой – Дзюба, Семак или «Газпром»

Впервые в истории чемпионатов России лучшая команда определилась так рано. «Зенит» обыграл «Краснодар» - 4:2 и за пять туров до окончания турнира стал недосягаемым для преследователей. Но кто в Санкт-Петербурге стал главным героем? «КП» развешивает чемпионские медали.

Артем Дзюба – 16 голов и 12 передач

Артем Дзюба остается главной футбольной звездой страны. Как взлетел он летом 2018-го, так и остается на вершине. Вклад форварда в общую статистику впечатляет: после 25 туров у него на счету 16 голов и 12 передач. Это много – в российской Премьер-лиге забивать очень сложно, а у лучших бомбардиров последних двух чемпионатов всего по 15 мячей.

А Дзюба действительно хорош. Он работает и как «столб» - принимает мячи из глубины поля и скидывает их партнерам; он и уверенно идет в обводку; он и прессингует, он и замыкает в штрафной, а когда надо, уходит на фланги. Жаль только, что футбольная мудрость пришла к нему так поздно. В августе Артему исполняется уже 32 года. Слишком мало времени остается, чтобы добиться еще большего и не только в России.

Артем Дзюба остается главной футбольной звездой страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Семак – спасибо деду за победу

В день чемпионского матча пришло известие: главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедом – ребенка родила его падчерица. У самого 44-летнего Сергея Богдановича есть еще сын от первого брака, пятеро детей от нынешней жены Анны и приемная дочь. Человек с такой семьей наверняка должен уметь разруливать конфликтные ситуации. В таком топ-клубе, как «Зенит» - это одно из главных необходимых качеств главного тренера.

Спонсоры могут обеспечить клубу солидный бюджет, покровители – защитить команду в спорных ситуациях. Но всегда остается опасность внутренних конфликтов. Они развалили уже не одну чемпионскую команду – слишком много вокруг таких топ-клубов советчиков, экспертов и людей со своим интересом.

Не оставляет ощущение, что в «Зените» Сергей Семак оказался как раз тем человеком, об которого разбивались эти внутренние конфликты. Как пример, - история с Кокориным. И тренер и игрок узнали об аренде форварда в «Сочи» на сборе за завтраком из интернета. Семак своими действиями жестко дал понять, что недоволен этим решением боссов клуба, но не раскачал команду, а привел ее чемпионскому титулу.

Главный тренер «Зенита» Сергей СемакФото: Артем КИЛЬКИН

«Газпром»: «Зенит» - самый богатый клуб РПЛ

Недавно РФС раскрыл бюджеты клубов РПЛ. Оказалось, что в 2019 году «Зенит» потратил более 14 млрд рублей. Для сравнения, ближайший по этому показателю клуб «Локомотив» тратил в полтора раза меньше, у «Спартак» бюджет ровно в два раза скромнее…

Да, в футбол играют не деньги. Но с ними брать титулы намного легче. Благодаря таким ресурсам «Зенит» смог собрать очень крутую команду – имел возможность покупать Малкома у «Барселоны» за 40 млн евро и платить тому же Артему Дзюбе более 3,2 млн евро в год (самый высокооплачиваемый футболист России).

Трансферы: почти на всех позициях - лучшие

«Зенит» покупал не только Малкома. Почти на всех позициях в команде – лучшие исполнители. В центре обороны – Ракитский и Иванович, для РПЛ – топ-защитники. В центре поля – Барриос (самая успешная покупка за последние годы), а его окружают Кузяев, Оздоев и другие. Впереди Азмун, которого в нужный момент выдернули у конкурентов, и Дзюба. На скамейке Ерохин, Сутормин и еще полдюжины классных игроков.

Суммарная стоимость состава «Зенита» по оценке Тransfermarkt - 164,68 млн. Ближайший к нему по этому показателю – «Краснодар» (117,3 млн).

Игроки "Краснодара" Кайо Панталеао и "Зенита" Артем Дзюба (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами "Краснодар" (Краснодар) и "Зенит" (Санкт-Петербург). Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Опыт: много игроков за 30 лет

Не только у Артема Дзюбы в составе «Зенита» огромный опыт. Есть еще немало возрастных игроков. Ракитскому – 30 лет, Ивановичу – 36, Жиркову – 36 лет, Ерохину и Смольникову – за 30… Это очень помогает на длинных дистанциях, но может стать проблемой для «Зенита» в Лиге чемпионов.

Соперники: конкуренты «Зенита» слишком много ошибались

Чемпионский матч «Зенита» с «Краснодаром» - лучшая иллюстрация к этому сезону. Соперники команды Семака много ошибались сами – практически забили три гола в свои ворота, не забили пенальти. Так же, но уже в других матчах, ошибались конкуренты «Зенита». «Локомотив» ввязался в гражданскую войну с болельщиками. ЦСКА не смог собрать новую команду для борьбы за медали за небольшие деньги. «Спартак» утонул во внутренних конфликтах и непоследовательных решениях.

«Зенит» сумел воспользоваться всеми этими ошибками, и не повторил их. Поэтому и чемпион.

Видео из раздевалки прямо сразу чемпионского матча "Зенита".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Золотой дубль: «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу 2020, обыграв на выезде «Краснодар» 2:4

«Зенит» - чемпион России по футболу 2020! Это лучший подарок не только для всех болельщиков клуба, но и для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, который за несколько часов до решающего матча с «Краснодаром» стал дедушкой! (подробности)