2020-07-06T01:13:50+03:00
Общество

Юрий Стоянов: Подвиг медиков по борьбе с коронавирусом нужно узаконить. Они должны получать пожизненные льготы

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Михаил НЕБЕРА
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Программы Радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в прямом эфире. На нашем сайте мы выкладываем аудиозаписи передач (их еще называют подкастами). Вы можете скачать и послушать их в любое время. Чтобы вам было проще сориентироваться, мы подготовили топ-10 самых прослушиваемых подкастов за неделю.

1 место. В интервью Арине Шараповой соведущий легендарного «Городка» Юрий Стоянов рассказал про то, как стал ютьюб-блогером во время самоизоляции, в какой новой необычной роли он сейчас снимается и как пережил эпидемию холеры в Одессе во времена СССР. И самое главное, Стоянов предложил узаконить подвиг медиков в борьбе с коронавирусом и обеспечить их пожизненными льготами (слушать)

2 место. Одна из главных тем недели - голосование по поправкам в Конституцию. Но если в основном все обсуждали, примут или не примут россияне поправки, мы решили пойти немного дальше и разобраться в их сути. Мы попросили экспертов конкретно рассказать, какой будет Россия в случае принятия поправок в Конституцию (слушать)

3 место. Со своим уставом - да в чужой монастырь не лезут. Видимо, забыла Ксения Собчак эту народную мудрость, когда попыталась снять фильм о Среднеуральском женском монастыре, где сейчас захватил власти отец Сергий. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов разбираются, почему на съемочную группу Ксении Собчак напали на Урале (слушать)

4 место. Отправиться по святым местам на этой неделе решилась не только Собчак, но и её заклятая подруга Анастасия Волочкова. Она проникла в закрытое на строжайший карантин из-за вспышка коронавируса Дивеево и начала делиться оттуда фото в инстаграме. Олег Кашин и Роман Голованов поспорили, кто больше оскорбляет церковь своими выходками: Собчак или Волочкова (слушать)

5 место. После оглашения приговора Кириллу Серебренникову страсти вокруг этого дела довольно быстро улеглись. Но осадочек, как говорится, остался. Не смог про этот осадочек смолчать и известный экономист Михаил Делягин: «Меня потрясло решение суда по делу Серебренникова. Суд счел, что если человек либерал, то имеет право воровать» (слушать)

6 место. Еще одна наша попытка осмыслить итоги народного волеизъявления (и неплохая) - спецпроект «Проголосовали. Как Путин пришел к своему лучшему результату за все 20 лет правления» (слушать)

7 место. Маргарита Симоньян: Мы слишком много уделяем внимания тем, кто против. И слишком мало тем, кто за. Глава RT - о том, нужно ли подражать американской конституции, ставить международное право над российскими законами и об итогах голосования по поправкам (слушать)

8 место. На фоне новостей о рекордных цифрах заболевания ковидом в США и данных об обнаружении новых мутаций вируса в Китае россиян волнует вопрос: сдавать или не сдавать тесты на коронавирус. Если вас также волнует этот вопрос, вам сюда (слушать)

9 место. Обсуждение поправок в Конституцию стало главной политической темой последнего времени, затмив собой всё. А тем времени в соседней Белоруссии полным ходом идёт предвыборная компания. И не абы какая, а выборов президента страны! Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают, почему Лукашенко в последнее время часто ссорится с Россией, какой у него шанс победить во время выборов и правда ли, что он купил нефть у США, чтобы они не мешали ему победить (слушать)

10 место. Убьет ли предложение президента о повышении НДФЛ средний класс? И что это за люди - средний класс? Сколько они зарабатывают на самом деле? Опасен ли отток капитала из России? Рассказываем в нашем спецпроекте (слушать)

ИСТОЧНИК KP.RU

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