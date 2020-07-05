Звезда группы "Фабрика" общается с внешним миром только с позволения мужа

В далеком 2002 году Мария Алалыкина всего за несколько месяцев из никому не известной девушки превратилась в кумира молодежи. Она пошла на кастинг первого сезона шоу "Фабрика звезд" за компанию с сестрой, а в итоге дошла до финала. На проекте было создано сразу две группы - "Фабрика" и "Корни", которые существуют по сей день. Алалыкина стала солисткой девчачьей "Фабрики" и была чуть ли не главной любимицей зрителей.

Карьера Марии Алалыкиной стремительно шла в гору. Но на пике славы она вдруг решила уйти со сцены и посвятить себя семье. Мария вышла замуж, родила дочь и даже стала мусульманкой. Но через пару лет развелась из-за измен любимого с ее подругой.

Через некоторое время Алалыкина встретила другого, с которым теперь счастлива в браке более десяти лет. "Ее никто не заставлял становиться мусульманкой, это было осознанным решением. У нее очень хороший муж, любящий и заботливый. Они несколько лет жили вместе в Москве, но здесь возникали определенные проблемы. Поэтому и решили перебраться в другой регион. Кто-то писал, что Машу насильно увезли в аул, но это неправда", - делилась сестра артистки.

Сейчас Мария живет затворницей в Махачкале. С внешним миром общается редко и лишь с позволения супруга. "Маша пишет книги и изучает арабские языки", - рассказала мама девушки в эфире программы "Сегодня вечером".

Марию теперь зовут Марьям. "Она вечно хотела быть в телевизоре, лезла туда. Ее взяли на проект и на всех моих трудах поставили крест. Я в нее вложила столько денег, хотела, чтоб она получила диплом. Я была авторитарная мамаша. Отдачи никакой естественно я не получила", - заявила родительница бывшей "фабрикантки".

Мама Марии изначально не одобряла творческие увлечения дочери. Она настаивала на том, чтобы артистка сначала получила образование, а уже потом покоряла шоу-бизнес. По словам родительницы, появление наследницы на "Фабрике" перечеркнуло все хорошее в жизни девушки. После завершения шоу у Алалыкиной начались гастроли и ее практически отчислили из университета.

"Только благодаря моим усилиям она закончила университет. А так бы ее турнули сразу же" - уверена родительница.

Ранее Алалыкина признавалась, что жалеет об участии в "Фабрике звезд" и не любит вспоминать о прежней жизни. Став матерью и встретив любимого человека, Мария обрела личное счастье.