2020-07-05T23:17:32+03:00
История современности

Бой в раю

7 июля - День воинской славы России. В это день в 1770 году русский флот одержал блистательную победу над турецким в Чесменском сражении
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Бой в Чесменской бухте стал решающим для всей войны. Иван АЙВАЗОВСКИЙ/Чесменский бой, 1848Бой в Чесменской бухте стал решающим для всей войны. Иван АЙВАЗОВСКИЙ/Чесменский бой, 1848
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Война уже шла полным ходом на суше и склонялась к победе русской армии во главе с графом Петром Румянцевым, но на Черном море властвовал турецкий флот. Тогда Екатерина II и приняла решение направить из Балтийского моря, в обход всей Европы, две боевые эскадры - одну под командованием адмирала Григория Спиридова, а другую повел иностранный контр-адмирал Джон Эльфинстон.

Командующим всем флотом царица назначила графа Алексея Орлова, к которому, как известно, питала особые чувства.

Сначала русский флот потрепал турецкий в Хиосском проливе и заставил его скрыться под стенами цитадели Чесменской бухты, в одном из райских уголков Эгейского моря. Турецкие корабли, разместившиеся в обширной бухте, были атакованы четырьмя брандерами (судно, используемое для поджога или подрыва вражеского корабля). Три из них прошли впустую. Зато последний, под командованием отважного лейтенанта Ильина, сцепился с 84-пушечным турецким кораблем и взорвался вместе с ним. И это решило исход сражения.

Адмирал Спиридов попутно с этим событием тоже попал в историю: корабль «Св. Евстафий», на котором он сражался вместе с Федором Орловым, братом Алексея Орлова, был подожжен удачными выстрелами противника. Команде пришлось спасаться на шлюпках. Бой Спиридов продолжил уже на другом корабле.

В итоге турецкая эскадра потеряла 15 кораблей и еще 4 фрегата, 5 галер, а также множество мелких судов, количество которых в точности установить невозможно. Кроме того, русские захватили 66-пушечный «Родос» и 5 галер. Около 10 тысяч турок погибли...

За эту победу граф Алексей Орлов получил титул Чесменского, Спиридов же, который, по мнению многих историков, вынес на себе основную тяжесть битвы, получил орден Св. Андрея Первозванного и еще 1060 душ крепостных. Однако же Григорий Андреевич счел себя несправедливо обиженным, подал прошение об увольнении со службы «за слабостью и болезнями» и вышел в отставку.

Битва при Чесмене стала решающей во всей войне. Турки вынужденно согласились на мир и признали независимость Крымского ханства. Россия получила на Азовском море крепость Азов, в Крыму - крепости Керчь и Еникале. И части земель, к ним примыкающих. И что особенно важно - русский флот отвоевал право свободно плавать по Черному морю и проходить, как и все прочие иностранные корабли, через проливы Босфор и Дарданеллы.

В честь Чесменского сражения по приказу императрицы выбили медаль. Адмирал Спиридов наказал положить ее с собою в могилу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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