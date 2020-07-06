Анекдоты: Самый невезучий рыбак в мире отпраздновал 14-летие своего червя

- У вас какой любимый деловой аксессуар?

- Резиночка.

- Резиночка?!

- Я ею пачки денег перетягиваю.

* * *

На четвертый день отсутствия жены, уехавшей на недельку к маме, приготовил новое блюдо - смешал три сорта пельменей.

* * *

Каждый охранник мечтает выйти на пенсию, чтобы целыми днями просто смотреть телевизор и разгадывать кроссворды.

* * *

- Доктор, моя жена говорит, что полезно есть сырую пищу.

- Моя тоже не любит готовить.

* * *

Я русский и называл своих детей обычными русскими именами. Но сейчас, когда я зову их всех восьмерых: «Ань, Вань, Тонь, Дунь, Сень, Дань, Мань, Жень!» - меня все больше преследует подозрение, что я таки китаец…

* * *

- Доктор, я случайно проглотил батарейку. Что теперь меня ожидает?

- Электрический стул.

* * *

- Мы должны расстаться... Ты бесчувственная, самовлюбленная, эгоистичная, циничная стерва!

- Ну это понятно. А расстаться-то почему?

* * *

Почему люди, живущие на прожиточный максимум, устанавливают нам прожиточный минимум?

* * *

Утро после корпоратива. Жена будит мужа. Тот с бодуна смотрит на нее ошалевшим взглядом. Жена:

- Кто вчера громче всех орал: «Зато будет что вспомнить!» Ну давай... вспоминай!

* * *

Последними перестанут носить маски страшненькие девушки.