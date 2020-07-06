2020-07-05T23:19:14+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Самый невезучий рыбак в мире отпраздновал 14-летие своего червя

Лучшие анекдоты дня, 6 июля 2020 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

- У вас какой любимый деловой аксессуар?

- Резиночка.

- Резиночка?!

- Я ею пачки денег перетягиваю.

* * *

На четвертый день отсутствия жены, уехавшей на недельку к маме, приготовил новое блюдо - смешал три сорта пельменей.

* * *

Каждый охранник мечтает выйти на пенсию, чтобы целыми днями просто смотреть телевизор и разгадывать кроссворды.

* * *

- Доктор, моя жена говорит, что полезно есть сырую пищу.

- Моя тоже не любит готовить.

* * *

Я русский и называл своих детей обычными русскими именами. Но сейчас, когда я зову их всех восьмерых: «Ань, Вань, Тонь, Дунь, Сень, Дань, Мань, Жень!» - меня все больше преследует подозрение, что я таки китаец…

* * *

- Доктор, я случайно проглотил батарейку. Что теперь меня ожидает?

- Электрический стул.

* * *

- Мы должны расстаться... Ты бесчувственная, самовлюбленная, эгоистичная, циничная стерва!

- Ну это понятно. А расстаться-то почему?

* * *

Почему люди, живущие на прожиточный максимум, устанавливают нам прожиточный минимум?

* * *

Утро после корпоратива. Жена будит мужа. Тот с бодуна смотрит на нее ошалевшим взглядом. Жена:

- Кто вчера громче всех орал: «Зато будет что вспомнить!» Ну давай... вспоминай!

* * *

Последними перестанут носить маски страшненькие девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВМФ получит около 40 кораблей и судов в 2020 году
В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам
Русскоговорящих учителей за рубежом планируют объединить единой соцсетью
ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией
В Москве суд рассмотрит ходатайство об аресте замминистра науки Лукашевич
"Вращался и смотрел на меня": хозяйка 12 минут стирала кота в машинке с горячей водой
В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом
Умер Владимир Трошкин, серебряный призер Евро-1972 в составе сборной СССР по футболу
Букмекеры оценили шансы Канье Уэста стать президентом США
Ученые из 32 стран призывают ВОЗ признать факт передачи коронавируса по воздуху
Питерский "Зенит" обыграл "Краснодар" 4:2, став в шестой раз чемпионом России
В Германии подтвердили, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная
Опасность вспышки бубонной чумы для россиян оценил эксперт
Индия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом
Зеленский приказал «полностью» оснастить украинский флот ракетным вооружением
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире задолго до начала пандемии
Бубонная чума: в районе Китая объявлен третий уровень опасности
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн
В Совфеде оценили американский аналог ракетных двигателей РД-180
Россиянка в Таиланде убила годовалую дочь и накрыла ее тело вырванным из пола унитазом
Зеленского и его супругу уличили в уклонении от уплаты налогов
Последний обвиняемый по делу Джорджа Флойда экс-полицейский выпущен под залог