Анекдоты: Самый невезучий рыбак в мире отпраздновал 14-летие своего червя
- У вас какой любимый деловой аксессуар?
- Резиночка.
- Резиночка?!
- Я ею пачки денег перетягиваю.
* * *
На четвертый день отсутствия жены, уехавшей на недельку к маме, приготовил новое блюдо - смешал три сорта пельменей.
* * *
Каждый охранник мечтает выйти на пенсию, чтобы целыми днями просто смотреть телевизор и разгадывать кроссворды.
* * *
- Доктор, моя жена говорит, что полезно есть сырую пищу.
- Моя тоже не любит готовить.
* * *
Я русский и называл своих детей обычными русскими именами. Но сейчас, когда я зову их всех восьмерых: «Ань, Вань, Тонь, Дунь, Сень, Дань, Мань, Жень!» - меня все больше преследует подозрение, что я таки китаец…
* * *
- Доктор, я случайно проглотил батарейку. Что теперь меня ожидает?
- Электрический стул.
* * *
- Мы должны расстаться... Ты бесчувственная, самовлюбленная, эгоистичная, циничная стерва!
- Ну это понятно. А расстаться-то почему?
* * *
Почему люди, живущие на прожиточный максимум, устанавливают нам прожиточный минимум?
* * *
Утро после корпоратива. Жена будит мужа. Тот с бодуна смотрит на нее ошалевшим взглядом. Жена:
- Кто вчера громче всех орал: «Зато будет что вспомнить!» Ну давай... вспоминай!
* * *
Последними перестанут носить маски страшненькие девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU