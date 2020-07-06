2020-07-06T01:07:00+03:00
Спорт

Александр Кержаков - о чемпионстве «Зенита»: «Всё идёт ко второй звезде»

Легенда «Зенита» поздравляет чемпионов России
Денис Акинин
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Легенда «Зенита» поздравляет чемпионов РоссииЛегенда «Зенита» поздравляет чемпионов РоссииФото: Александр РАЙКО
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«Зенит» - чемпион России по футболу. Этот титул - уже седьмой в истории питерского клуба - сине-бело-голубые завоевали одержав выездную победу над «Краснодаром» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Вторую подряд победу для «Зенита» в чемпионате страны прокомментировал легенда питерского клуба Александр Кержаков:

«Заслуженная победа. «Зенит» - самая сильная команда в Российской Премьер-Лиге на данный момент.

Матч с «Краснодаром»? По результату - хорошая финальная точка, по содержанию, наверное, хотелось бы большего, но это не столь важно. Самое главное, сегодня была победа. Понятно, ребятам было тяжело играть при такой жаре.

Победа в чемпионате была одержана за счёт индивидуальных качеств футболистов, которые намного сильнее оппонентов из других клубов. Во всех линиях у нас есть лидеры: хороший вратарь, хорошие защитники, полузащита, нападение», - заявил Кержаков.

В преддверии трансферного окна, вокруг «Зенита» ходят множество слухов. Самые предметные из них - интерес к Сердару Азмуну со стороны итальянских команд и уход лидера и капитана команды Бранислава Ивановича. После высказывания Александра Кержакова про важность индивидуалистов в «Зените», кажется, что потеря обоих будет существенной для питерцев. Однако экс-нападающий отказался комментировать слухи о возможных потерях команды Семака.

Стоит отметить, что седьмая для «Зенита» победа в РПЛ, стала второй для тренера Сергея Семака. Российский специалист в седьмой раз поднимет кубок чемпионов России по футболу над головой: будучи футболистом, нынешний тренер сине-бело-голубых пять раз удостаивался звания чемпиона России.

Александр Кержаков также отметил важность фигуры главного тренера чемпионов:

«Семак - одна из самых важных фигур в команде. Что касается Сергея Богданыча, своими результатами он снимает все вопросы».

В конце Кержаков прокомментировал задачу, поставленную перед командой генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым - вторая звезда к столетию клуба:

«Всё идёт ко второй звезде. В этом я даже не сомневаюсь».

Безумие в раздевалке Зенита после победы над Краснодаром.

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Впервые в истории чемпионатов России лучшая команда определилась так рано. «Зенит» обыграл «Краснодар» - 4:2 и за пять туров до окончания турнира стал недосягаемым для преследователей. Но кто в Санкт-Петербурге стал главным героем? «КП» развешивает чемпионские медали (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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