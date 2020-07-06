Украинский флот "готовится к войне с Россией"

Наверное, не только я заметил любопытную закономерность: чем хуже состояние армии и флота Украины, тем чаще некоторые тамошние политики, генералы и адмиралы делают воинственные заявления, характерные для клиентов какого-нибудь киевского дурдома. Один обещает «мгновенный захват Крыма», другой – «разбить Российскую армию за пару дней», третий бредит «скрежетом украинских танков на Красной площади», четвертый обещает «порвать Крымский мост ракетами».

Но дальше всех в этих бреднях пошел командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) контр-адмирал Алексей Неижпапа. В интервью газете «Думская» он открытым текстом заявил, что флот незалежной уже полным ходом готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. То есть, к войне. Вообще-то умственно полноценные военачальники никогда не разглашают такие планы, дабы застать противника врасплох. Но вот такая бахвалистость и болтливость явно рассчитана на «ублажение души» самой реакционной, враждебно настроенной к России части украинского общества, все еще бесполезно мечтающей о силовом возвращении Крыма. Хотя есть тут и другой расчет недавно назначенного на должность адмирала, – выслужиться перед властью. Образно говоря, песик, охраняющий дом хозяина, погавкивает в знак благодарности за брошенную ему косточку. Да, Неижпапа не скрывает, что Киев силой намерен «вернуть» Крым и готовится к этому. И добавляет, что «при открытой конфронтации неизбежны многочисленные потери как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения». Но это, пожалуй, единственный проблеск разума в его агрессивном интервью. Хотя он и умалчивает о том, с чьей «подачи» возможны огромные людские жертвы и что может быть в итоге боевых действий (которые, на мой взгляд, могут закончиться не в Севастополе, а в Киеве…).

А чтобы подкрепить смысл военных приготовлений Украины к войне с Россией, контр-адмирал запускает брехливый и провокационный слух о том, что «в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым». А попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове якобы станет сигналом к началу войны.

Так и хочется сказать адмиралу: Москва, денно и нощно ратующая за безусловное выполнение Минских соглашений, не настолько глупа, чтобы выбросить их на помойку, вызвать на себя шквал новых санкций и наплодить новых врагов. Это раз. И два. И кабмин России, и правительство Крыма давно приняли грандиозный план решения проблемы с пресной водой на полуострове. На это выделены многие миллиарды рублей. Уже проложены сотни километров водопроводов. К тому же гидрографы Крыма обнаружили в его недрах гигантские запасы пресной воды и сейчас решается вопрос о способах ее подъема на поверхность. Так зачем же России силой «захватывать» еще и Северо-Крымский канал?

Запуская такой провокационный слух, адмирал больше похож не на здравомыслящего военного госчиновника, а на безграмотную и склочную торговку на киевском Бессарабском рынке.

Размышляя об особенностях грядущей войны с Россией, Неижпапа «бряцает оружием: «Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим". Конечно, посмотрим: и «на подходах к Севастополю», и над всей территорией Крыма находится самый мощный в России противоракетный «зонт». Хотя бы это в штабе ВМСУ адекватные люди должны знать.

Ну а что касается готовности украинского военного флота воевать с российским, то, наверное, итог такого возможного сражения понятен даже сопливому украинскому хлопчику, умеющему пользоваться интернетом. Заглянув в него и сопоставив хотя бы простое количество боевых надводных и подводных кораблей украинского и российского флотов на Черном море, хлопчик этот элементарно сообразит, что «комарам с медведем бодаться бесполезно». Даже ученики начальных классов это понимают, а вот адмиралу не доходит. Тем более, что в последние годы украинские ВМС испытывают очень серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. Кое-как «сварганили» два небольших катера, да и те, оказалось, способны гонять лишь браконьеров недалеко от берега.

Не от доброй жизни Киев активно закупает иностранные списанные корабли. В прошлом году Береговая охрана США передала Украине два списанных (уже готовившихся к утилизации!) патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных аж в 1988 году. Ржавые (но подмарафеченные американцами) посудины вызвали в ВМСУ такой восторг, как у туземцев, которым битое стекло преподносили в виде бриллиантов. А чтобы не тратить деньги на переработку сильно изношенных катеров, американцы впарили лопоухим украинцам еще два. Что будет с этими «корытцами», когда они под командованием хвастливого адмирала Неижпапы выйдут на бой с грозными кораблями Черноморского флота, даже говорить неприлично.