2020-07-06T08:46:39+03:00
Политика

Открытое интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 6 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.ru проведёт прямую онлайн-трансляцию открытого интервью представителя МИД России Марии Захаровой
Ася КУЗНЕЦОВА
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В онлайн-формате состоится открытое интервью официального представителя МИД РФ Марии ЗахаровойВ онлайн-формате состоится открытое интервью официального представителя МИД РФ Марии ЗахаровойФото: ТАСС
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Сайт KP.ru 6 июля проведёт прямую онлайн-трансляцию интервью официального представителя Министерства иностранных дел России Мария Захарова первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Отмечается, что это будет открытое интервью, которое пройдёт в формате онлайн. Начало запланировано на 13:00 мск.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова в числе других российских дипломатов указом президента России Владимира Путина получила статус Чрезвычайного и Полномочного Посла. Этот статус является высшим дипломатическим рангом.

Также Мария Захарова в беседе с KP.ru отвергла обвинения американских политиков в причастности Москвы к протестам в США.

- Заявлять, как это сделали некоторые представители Демократической партии США, о том, что "за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия" - значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит, - отметила Захарова.

Открытое интервью Марии Захаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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