Умер Эннио Морриконе

Умер легендарный итальянский композитор и дирижёр Эннио Морриконе на 92-м году жизни, сообщает La Repubblica.

Морриконе скончался в одной из клиник Рима в ночь на 6 июля из-за последствий падения. По информации издания, композитор сломал бедренную кость.

