2020-07-06T10:35:51+03:00
Общество

Фотограф "Комсомольской Правды" Михаил Фролов стал лауреатом премии 35AWARDS

Он вошел в Tоп-35 фотографов в номинации "Репортажная фотография"
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Михаил Фролов стал лауреатом премии 35AWARDSМихаил Фролов стал лауреатом премии 35AWARDSФото: Личный архив
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На международнои фотопремии 35AWARDS фотокор "КП" вошел в Tоп-35 фотографов в номинации "Репортажная фотография". Отметили Михаила за снимок, сделанный рядом с цирком имени Никулина во время протестных акций в Москве летом 2019 года.

Отметили Михаила за снимок, сделанный рядом с цирком имени Никулина во время протестных акций в Москве летом 2019 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отметили Михаила за снимок, сделанный рядом с цирком имени Никулина во время протестных акций в Москве летом 2019 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что изначально фотография была снята в цвете, на конкурс автор представил черно-белый вариант снимка. По словам Михаила, черно-белый вариант был выбран специально для того чтобы все объекты в кадре казались одинаковыми, что в свою очередь добавило больше драматизма фотоснимку. Всего в престижном международном фотоконкурсе приняло участие больше 100 тысяч авторов из 173 стран мира. На фотопремию было подано 418 тысяч фотографии . Тем почетнее, что среди такого количества работ именно фотография нашего коллеги, который работает в "Комсомольской правде" уже 11 лет, получила заслуженное признание. Поздравляем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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