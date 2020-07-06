Судоверфь «Звезда» заложила новый танкер «Афрамакс»

6 июля на судостроительном комплексе «Звезда» состоялась закладка нового танкера типа «Афрамакс». Судно названо в честь первого президента Казахстан Нурсултана Назарбаева (сегодня ему исполняется 80 лет). В ходе торжественной церемонии генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко прикрепили к килю (балке, которая проходит по середине днища судна) будущего танкера памятную табличку.

Обратим внимание, что портфель заказов предприятия включает серию из 12 танкеров этого типа. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года, в настоящее время проходит испытания. На данный момент на судоверфи строят пять таких танкеров.

Эксперты отмечают уникальные технические характеристики танкеров «Афрамакс»: грузоподъемность - 114 тыс. тонн, длина – 250 метров, шириной – 44 метра. Это первые суда такого типа, построенные в России. Оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. Энергетические установки «зеленых» танкеров могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом предприятий во главе с компанией «Роснефть» по поручению президента РФ Владимира Путина. На сегодня портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов – 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, корабли ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений.