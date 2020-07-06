Патриарх выразил обеспокоенность тем, что руководство Турции собирается сделать из собора Святой Софии мечеть. Он отметил, что для Русской Православной церкви собор имеет огромное значение. После его посещение послами из Руси, князь Владимир принял крещение.

Святейший напомнил, что в отношения Руси и Константинополя проходили разные периоды.

— Но любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием, — поделился он.

Патриарх Кирилл назвал угрозой превращение собора Святой Софии в мечеть.

Патриарх выразил обеспокоенность тем, что руководство Турции собирается сделать из собора Святой Софии мечеть.Фото: wikimedia.org

— Это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня, — признался он.

Святейший сказал, что долг любого государства сохранять равновесие и примирение в обществе, а не подбивать людей к разделению. Патриарх выразил надежду, что руководство Турции проявит благоразумие и не пойдёт на такой опасный шаг.