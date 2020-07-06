В Ивановской области в рамках национального проекта «Экология» приведут в порядок реку Тезу

Работы ведутся в рамках двух мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Завершение финального этапа запланировано на 2021 год.

Мероприятия позволят сократить мелководные зоны, повысить показатели качества воды и предотвратить ее вторичное загрязнение, что особенно важно, так как для местного населения река является поверхностным источником питьевого водоснабжения.

Теза протекает по территории районного центра, города Шуи, третьего по количеству жителей населенного пункта в Ивановской области. По берегам Тезы расположены машиностроительные и текстильные предприятия, лечебные учреждения, мосты и гидросооружения, а также районы жилой застройки. Из-за изменения естественного стока произошло отложение ила, образование наносов, увеличилась антропогенная нагрузка.

Как результат происходящих процессов заиливания русел скорость потока реки снизилась, так же, как и ее способность к самоочищению. Сформировались мелководья, где в летний период идет зарастание водорослями, из-за чего появляется неприятный запах.

Расчистку русла в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проводят с использованием земснаряда. Иловые донные отложения размываются и транспортируются в карты намыва. По завершении последнего цикла мероприятий будет выполнена общая планировка территории земельных участков временного отвода, где в дальнейшем будут посеяны многолетние травы.

Как отмечает директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин, работы по расчистке русла Тезы, так же как и аналогичные работы, которые проводятся в других регионах, в том числе в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.», позволяют восстановить природные параметры водоема, ликвидировать загрязнение.

Кроме того, мероприятия проекта важны с точки зрения рекреационного потенциала водного объекта и его дальнейшего использования в культурно-оздоровительных целях.

Работы проекта продолжатся после завершения периода нереста. Мероприятия финансируются из федерального бюджета, на 2020 год предусмотрен объем субвенций в размере 7,31 миллиона рублей.

По результатам завершения мероприятий в 2021 году будет расчищен участок протяженностью 2,39 километра, русло реки освободится от 189,5 тысячи кубометров иловых наносов. При этом условия проживания улучшатся для более чем 1500 человек, проживающих вблизи водоема.