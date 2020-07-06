2020-07-06T12:43:03+03:00
Звезды

Петросян вступился за униженную Коклюшкиным молодую жену

Сатирика возмутили заявления коллеги о Татьяне Брухуновой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сатирика возмутили заявления коллеги о Татьяне БрухуновойСатирика возмутили заявления коллеги о Татьяне БрухуновойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Евгений Петросян до глубины души возмущен высказываниями Виктора Коклюшкина в адрес пятой жены сатирика Татьяны Брухуновой. Дело в том, что коллега Евгения Вагановича заявил - мол, молодая избранница совершенно не подходит 74-летнему артисту. Петросян расценил такие слова оскорблением и унижением, потому решил призвать Коклюшкина к ответу.

Евгений Петросян вступился за молодую супругу и решил привлечь Виктора Коклюшкина к ответственности. На днях Виктор Михайлович выступил с заявлением в адрес Татьяны Брухуновой. Писатель-сатирик чувствует, что Брухунова не тот человек, который должен быть рядом с Петросяном. "Не подходит она ему. На самом деле, это обычная история, такие сплошь и рядом, в каждой пятиэтажке найдете. Вопрос в другом - Евгений Петросян должен снова появиться на экранах телевизоров и смешить людей", - переживает он.

Эти слова возмутили Петросяна. "Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства", - цитирует "СтарХит" адвоката юмориста Сергея Жорина.

Виктор Михайлович - автор многих монологов Петросяна, они не раз вместе выступали на одной сцене, в том числе с совместными номерами в программе "Кривое зеркало". "На эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании. Если вдруг партнер вместо своей партнерши, олимпийской чемпионки, возьмет себе в пару обычную симпатичную девушку, он не сможет работать", - уверен сатирик.

Напомним, о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. Из-за молодой пассии сатирик развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Расставание было скандальным. А бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день. В марте 2020 года поползли слухи о том, что у артиста и его пятой жены родился ребенок. В начале мая юморист впервые опубликовал совместное фото с молодой женой. Сенсационный кадр произвел фурор. "Family look", - так подписал Петросян снимок. Артист и его избранница позировали в одинаковых плащах люксового бренда и одинаковых белых слипонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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