Арктика - стратегический ресурс развития России

Данный пакет был подготовлен в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога».

- Денис Борисович, добрый день. Поздравляем Вас с принятием закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне». Нам известно, что Вы являетесь руководителем межфракционной рабочей группы вместе с заместителем Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Крутиковым 4 месяца непрерывно работали над ним. Расскажите, как Вы к этому пришли? С чего началась работа над законопроектом?

- Спасибо за добрые слова. История нашего взаимодействия с Минвостокразвития началась 2 года назад во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума. Как координатор партийного проекта Единой России «Локомотивы роста», направленного на создание условий для роста и развития отечественной промышленности, снятие административных и законодательных барьеров, я проводил сессию по законодательному обеспечению развития Дальнего Востока. Мы обсуждали законы о ТОРах, правовой режим свободного порта Владивосток, создание благоприятных условий для дальневосточников, дальневосточный гектар и многих другие инициативы, которые нам с коллегами-депутатами в диалоге с Правительством удалось претворить в жизнь.

На тот момент для развития Дальнего Востока мы приняли 35 федеральных законов и более 170 актов Правительства. В ходе диалога с молодыми и прогрессивными коллегами из профильного Министерства мы приняли решение создать «дорожную карту» законопроектов и ведомственных актов, по которым имеются разногласия и которые необходимо «педалировать» в ближайший год для продолжения развития дальневосточной экономики. И, без ложной скромности, отмечу, что нам ее удалось реализовать за год на 100%.

Ровно год спустя, перед ВЭФ-2019 мы подвели промежуточные итоги с коллегой Крутиковым и наметили новые шаги, которые нам стоит предпринять. Имея в запасе успешный кейс с Дальневосточными законами, мы вынесли отдельную секцию по законодательному обеспечению развития Арктической зоны России. Повод был: поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, данное в ходе V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» – принять закон о государственной поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Состав спикеров на сессии получился весьма представительным – Депутаты Государственной Думы всех фракций, сенаторы, губернаторы Арктических регионов, представители Правительства и Арктического бизнеса. Забегая вперед, эта секция как раз и стала прообразом будущей рабочей группы в Государственной Думе по доработке арктического пакета.

Мы должны сделать Арктику двигателем экономики страны, основой обеспечения нового качества жизни населения, а также примером реализации стратегических проектов развития. Автор фото: Настя БАРЕЙ

Дискуссия получилась основательная, жаркая, было поднято много «болевых точек», но ее итогом стало обещание сопровождать закон в Государственной Думе вплоть до принятия и сделать все зависящее для того, чтобы на выходе он получился проработанный и учитывающий все позиции сторон. В ходе обсуждения все участники прекрасно понимали, что две трети территории нашей страны — это Север. На перспективу население нашей планеты будет только расти и в этой связи Арктика дает нам ряд уникальных геоэкономических преимуществ. У нас просто нет иного выхода, кроме развития Арктики и не только из-за ресурсов, расположенных в регионе. Безусловно, Арктика – это регион, где сосредоточены наши стратегические интересы. Это и Северный морской путь, и вопросы контроля климата, геостратегического развития, вопросы стратегической обороны и безопасности нашей страны. Именно от Арктики во многом зависит, как мы сможем осваивать и развивать территорию нашей страны в будущем.

Принимая это во внимание, законопроект был окончательно согласован на площадке Правительства, подготовлен и внесен в Государственную Думу в феврале этого года, и здесь большую роль сыграл Юрий Петрович Трутнев, заместитель председателя Правительства, курирующий Дальний Восток и Арктику.

Крайне важно, что еще до внесения законопроектов в Госдуму мы с коллегами из регионов и профильных министерств провели цикл обсуждений в Доме Правительства РФ. В ходе обсуждений были зафиксированы ключевые разногласия, а также детально проработаны все пожелания заинтересованных сторон. Юрий Петрович очень внимательно отнесся ко всем мнениям, дал поручение учесть все замечания и спорные моменты. И я поддерживаю такой внимательный подход проработке. Законопроекты формируют правила жизни в Арктике на долгие годы, и это наша прямая обязанность – проработать законопроекты тщательно, не упустив ни одного пробела.

Как только пакет законопроектов был внесен Правительством, над ним началась очень интенсивная и ежедневная работа.

- Что даёт принятие данного пакета законопроектов для Арктики? О чем он?

- Постараюсь кратко ответить на этот крайне обширный и глубокий вопрос. Все вложения, которые были сделаны в 20 веке на освоение Арктики, многократно окупаются и сегодня, в том числе через наш геополитический статус. Значение этого региона как для нас, так и для всего мира будет только возрастать.

Мы должны сделать Арктику двигателем экономики страны, основой обеспечения нового качества жизни населения, а также примером реализации стратегических проектов развития. И, в первую очередь, это зависит от создания привлекательного инвестиционного климата в регионе. Повышение инвестиционной привлекательности Арктической зоны даст нам возможности для стремительного экономического роста.

Именно поэтому Закон формирует Арктику как современную привлекательную для инвесторов территорию, закладывает основу для развития экономики за счет стратегических инвестиций в крупные проекты, опоры на крупные предприятия и инфраструктурные проекты, а также для формирования условий и экосистемы малого и среднего бизнеса вокруг этих проектов. Он включает в себя порядок получения резидентства в Арктической зоне, прописывает налоговые льготы и иные меры финансовой поддержки резидентов, создает основы работы крупного, среднего и малого бизнеса, детально прописывает систему управления и контроля за этой деятельностью. В том числе и процедуры общественного контроля на площадке Арктического Общественного совета. Также пакет законопроектов охватывает и таможенное регулирование, превращая таможню в службу «одного окна», кратно убыстряя все происходящие процессы.

Автор фото: Настя БАРЕЙ

В ходе работы над законом мы не забыли и про территориальные вопросы, которые волновали регионы, градостроительные и земельные правоотношения в Арктике, а также вопросы поддержки коренных малочисленных народов, для которых будет принята отдельная программа. Самое главное, что Закон получился комплексным и, на мой взгляд, проработанный, так как мы 4 месяца практически в ежедневном режиме в рабочей группе на площадке Комитета дорабатывали его и снимали возникающие противоречия.

- Могли бы Вы пожалуйста более детально рассказать, кто входил в рабочую группу по поправкам в законопроект, как в целом шла работа, особенно в период ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции?

- Как я уже говорил, работу над законопроектом мы начали еще до первого чтения на площадке Государственной Думы. И стратегическая значимость законопроекта не позволяла нам останавливаться в период ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Буквально сразу после внесения Заместитель председателя Государственной думы Ольга Николаевна Епифанова собрала расширенное заседание экспертного совета по Артике, где присутствовали представители законодательной, исполнительной власти, регионов и бизнеса. Также с нами был Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Александрович Козлов, спасибо ему большое, который 3,5 часа отвечал на вопросы присутствующих и объяснял смысл предлагаемых инициатив.

Перед первым чтением была создана представительная рабочая группа для проработки пакета о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне. В состав этой группы вошли депутаты Госдумы (представители 9 комитетов), члены Совета Федерации, представители органов власти Арктических регионов и бизнеса. Здесь стоит отметить, что представители регионов и бизнеса отнеслись к законопроекту очень предметно. Российский союз промышленников и предпринимателей направил в наш адрес большое количество предложений, и нам было намного проще ориентироваться, опираясь на мнение тех, кто уже давно ведет свою деятельность в Арктике, и кому там далее жить и работать, получив статус резидента.

Мы решили собираться каждую неделю по средам и прорабатывать все предложения, которые будут поступать от членов рабочей группы и иных заинтересованных сторон. К сожалению, случилась эпидемия, и очные заседания в Государственной думе пришлось прекратить из-за карантинных ограничений. Однако, благодаря современным технологиям, цифровым платформам ZOOM, TrueConf и так далее – наша работа не прекращалась и в условиях изоляции. Мы проводили постоянные сеансы видеоконференций из Госдумы, а также активно обменивались документами со всеми коллегами в рабочем порядке. Работа была проведена колоссальная, и, на мой взгляд, законопроект, принятый сегодня, учел абсолютное большинство замечаний. Об этом же говорят 140 поправок к основному закону, и несколько десятков к закону-спутнику, которые в итоге были поддержаны и приняты.

- Да, основательно получилось, я даже и не вспомню подобных законопроектов, где было бы несколько сотен поправок. Но Вы сказали про пандемию, и здесь стоит отметить, что после удара по экономике из-за угрозы распространения COVID-19 предприниматели особо остро и внимательно следят за мерами поддержки от государства. Скажите пожалуйста, какие преференции для МСП предусмотрены в арктическом законопроекте?

- Спасибо за вопрос, очень хороший, мы за него с Александром Крутиковым долго боролись. Резидентами Арктической зоны смогут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него от 1 миллиона рублей. Именно такой размер входного инвестпакета во-первых привлечет больше предпринимателей, а во-вторых обеспечит широкие возможности для работы бизнеса на арктических территориях. За эти деньги можно открыть, например, салон красоты, тренажерный зал, магазин одежды, шиномонтаж.

Статус резидента позволяет получить различные налоговые и неналоговые преференции, и здесь для малого бизнеса, на мой взгляд, важными являются возможность возместить часть расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды или получить пониженные налоги для уплаты в бюджеты субъектов.

- А что предусмотрено для крупного бизнеса?

- Вы правы, это также важный вопрос, в Арктической зоне России расположены 14 моногородов, целый ряд предприятий, добывающих твердые полезные ископаемые, и для них мы предусмотрели отдельные стимулирующие меры. Кроме уже вышеперечисленных в вопросе про малый бизнес мы добились уменьшения НДПИ на новых участках недр на сумму налогового вычета за счет зачета инвестиций в инфраструктуру, снижение суммы налога в федеральный бюджет на сумму фактически оплаченных в налоговом периоде расходов по поиску, оценке и разведке месторождений твердых полезных ископаемых и так далее. На площадке рабочей группы мы и дальше продолжим наш диалог с коллегами, будем вырабатывать новые предложения, стимулируюшие инвесторов вкладывать.

Автор фото: Настя БАРЕЙ

- Вы являетесь лидером проекта «Локомотивы роста», как он ведет свою работу по поддержке бизнеса и какие у него планы в ближайшее время?

- В течение последних месяцев, когда действовали серьезные ограничительные меры, в рамках проекта мной и моими коллегами по проекту была проведена системная работа совместно с представителями отечественной промышленности, инновационных компаний и предпринимателями по формированию комплекса мер, направленных на поддержку предприятий и бизнеса, а также на выработку важнейших шагов, способствующих снижению угроз национальной безопасности и ускорению нормализации социально-экономического развития Российской Федерации после завершения активной фазы мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции.

В подготовленный сводный перечень мер поддержки вошли 44 предложения, включая предоставление налоговых льгот, компенсационные выплаты сотрудникам предприятий и собственникам, повышение финансовой устойчивости оборонных предприятий, снижение рисков по неисполнению мероприятий государственного оборонного заказа и другие. Данные предложения были поддержаны руководством Единой России и направлены в рабочем порядке в Правительство Российской Федерации для рассмотрения на предмет возможности их имплементации. Ряд предложений уже нашли и продолжают находить свое отражение в поручениях Президента России Владимира Путина от 11 мая 2020 года, другие попали в Общенациональный план по восстановлению экономики, занятости и доходов населения. И, безусловно, мы планируем продолжить эту работу. Так, например, в ходе острой фазы пандемии мы выстроили прямой диалог с Правительством по мерам поддержки бизнеса и наших граждан, и с начала июня с Финансовым университетом при Правительстве запустили работу Центра изучения и мониторинга эффективности государственных мер социально-экономической поддержки «Локомотивы роста».

- В завершение нашего разговора могли бы Вы рассказать о своей мотивации. Что заставляет и подвигает Вас лично заниматься этой работой?

- Для себя я выбрал путь политика и государственного деятеля, который служит своей стране. Благо нашего народа, нашей страны, польза, которую я могу принести и есть мой главные мотиваторы. И я очень рад, что нахожу в этом поддержку руководителей, сторонников и моей команды профессионалов и единомышленников.