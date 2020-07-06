Драчев или Майгуров: кто окончательно пристрелит российский биатлон

Еще несколько лет назад биатлон был одним из самых любимых видов спорта в России. Он уступал лишь футболу и почти догнал хоккей. Трансляции по ТВ били все рейтинги, а страна с огромным интересом следила, как Ольга Зайцева или Антон Шипулин несутся с флагами к финишу победных гонок. Но в последние годы российский биатлон токсичен. Он погряз в скандалах и утонул в долгах. От него шарахаются почти все спонсоры. На развалинах остался единственный спортсмен высокого класса – Александр Логинов. А чиновники продолжают грызться за обломки некогда успешного вида спорта.

Деньги

У СБР огромные долги. К апрелю 2020 года они достигли 1 млн евро – очень приличная сумма по меркам этого вида спорта. Порядка 10 млн рублей биатлонисты должны за сборы, гостиницы и т.д.

Между тем бюджет СБР – всего 128 млн рублей. Для сравнения, футбольный клуб «Зенит» тратит в год более 14 млрд рублей, или 200 млн евро. А тут целый вид спорта с трудом собирает в сто раз меньше. Но спонсоры не идут в биатлон. Боятся допинговых скандалов. И сейчас у СБР только один крупный партнер – «Газпром», оставшийся с более благополучных времен.

Скандалы

У российского биатлона за плечами тяжелый груз допинговых обвинений. И он то и дело тянет вниз. В феврале итальянская полиция на ЧМ-2020 ни с того ни с сего ворвалась в номер Александра Логинова, устроила обыск и сорвала подготовку к гонкам. Международный союз биатлонистов IBU не сделал ничего, чтобы объяснить это происшествие, а СБР вообще никак не смог защитить лидера сборной.

Тем не менее очень жаркие бои в на заседаниях были, когда надо было поделить тренерские посты в сборной России. Оппоненты в прессе шли друг на друга чуть ли не стенка на стенку, чтобы продвинуть своих кандидатов на руководящие посты. И непонятно что делили – результаты сборной России удручающие. Если вычесть результаты Логинова, получается полный ноль. Гордиться вообще нечем.

За это сомнительное наследство и пойдет битва 11 июля. На них друг с другом сойдутся два чемпиона мира: Владимир Драчев и Виктор Майгуров

Владимир Драчев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Кто такой Владимир Драчев

Депутату Госдумы нынешнего созыва исполнилось 54 года. Выступал за сборные СССР, России и Белоруссии. Четырехкратный чемпиона мира. СБР Драчев возглавил в 2018 году. И с тех пор, кажется, очень разочаровал тех, кто его выбирал. Кандидат в президенты обещал хороших спонсоров, много денег и светлое будущее. А когда правление всего этого не дождалось, начались конфликты. Теперь Владимира Драчева обвиняют в узурпации власти в СБР, постоянном отсутствии на рабочем месте и в неспособности прислушиваться к оппонентам. Ну и заодно в финансовых злоупотреблениях на президентском посту и трате денег на собственные нужды: якобы 1,5 млн рублей из нищей казны он пустил на оплату водителя своей жене.

Драчев все обвинения опровергал: «Я никогда из СБР ни копейки не брал, только вносил. То здесь, то там надо заплатить, то за автобусы 800 евро, то на запчасти полторы тысячи евро: достал из кармана — отдал».

Кто такой Виктор Майгуров

Трехкратный чемпиона мира. Выступал за сборные СССР, Белоруссии, России. В последние годы – главный оппонент Драчева. Впервые на выборах они зарубились еще в 2018-м. Тогда Майгуров проиграл. Сейчас вполне может взять реванш. Вроде бы большая часть правления за него, так же есть поддержка министра строительства Владимир Якушев, а так же биатлонист Логинов.

Но противники Майгурова любят вспоминать темные пятна и в его биографии. Экс-глава СБР и главный критик всего биатлона Александр Тихонов утверждает, что за поддельный диплом Виктор Майгурова сместили с поста министра спорта ХМАО. Кроме того, Майгуров долгое время был соратником бывшего президента IBU Андреаса Бессеберга. До недавнего времени тот обвинялся в сокрытии допинга российских спортсменов. Оппоненты намекают, что все это скажется не лучшим образом на взаимоотношениях с IBU.

У российского биатлона в непростые времена два небесспорных кандидата на пост СБР. Это значит, что российский биатлон после 11 июля чудесным образом не излечится. Вряд ли в ближайшем будущем придут большие победы и закончатся скандалы. А значит и шансов вернуться в тройку самых популярных видов спорта у биатлона немного.