«Стремиться сделать лучше, чем было у тебя до этого»

Важнейшим направлением аграрных преобразований в стране является развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, которые сегодня являются составной частью агропромышленного комплекса. От уровня их развития зависит не только обеспеченность жителей села продуктами питания, но и в значительной мере продовольственная безопасность нашей страны.

О прошлом, настоящем и будущем в сфере фермерства мы побеседовали с Главой КФХ Петровского района Гридневым Алексеем Александровичем.

- Алексей Александрович, как давно Вы занимаетесь фермерством? С чего все началось?

- Я фермер во втором поколении. Отец начинал хозяйство в 1992 году, в 2000 году я пришел к нему работать городским мальчишкой, приехавшим возрождать деревню. Свое хозяйство у меня появилось в 2005 году, на сегодняшний момент ему уже 15 лет. В то время я был студентом третьего курса юридического факультета. Днем учился, ночью работал. Пришлось уйти с госэкзаменов, потому что были проблемы с посевной. Работа была превыше всего.

- Что сподвигло Вас заниматься фермерством? Чем Вы занимались до этого?

- А какие еще варианты у человека, который закончил школу с серебряной медалью, а у родителей не было возможности на мое обучение? Мама на трассе «Тамбов-Орел» продавала мороженое, отец рвал свое здоровье, чтобы рассчитаться с долгами. Овен, рожденный 21 марта, идет по жизни со своим кодексом чести. Отцу нужен был помощник, да и мать не могла до старости стоять на трассе. Нужно было работать и не унывать. Верить в то, что прежде чем станет лучше, всегда должно быть хуже. Никто не верил тогда в сельское хозяйство, для многих это было дно, с которого нельзя выбраться. Но с приходом грамотного руководителя в лице В.В. Путина, на такую касту людей, которая в простонародье называлась «колхозники», начали обращать свое внимание. Наше хозяйство в 2005 году благодаря программе залога под приобретаемую технику смогло купить первый новый трактор и комбайн. С этого все и началось.

- Как семья отнеслась к решению заниматься фермерством, насколько вовлечена в ведение хозяйства?

- Я рожден в семье фермера, я видел только труд, остальное было неинтересно. Отец говорил, что каждый должен быть профессионалом в своем деле, надо было соответствовать.

- Что самое интересное в работе? Какой своей продукцией Вы особенно гордитесь? Каков главный секрет Вашего успеха?

- Давайте начнем с последнего. Есть у меня лозунг по жизни, что надо стремиться. Стремиться сделать лучше, чем было у тебя до этого. Сложностей много на этом пути, но нужно научиться все окружающее воспринимать с долей иронии. Если воспринимать все всерьез, то надолго тебя не хватит. Мама говорит, что я ко всему подхожу с долей авантюризма. Я пытаюсь построить свой мир. Мир, в котором каждому будет дана достойная работа и заработок, а люди рядом с тобой будут жить долго и счастливо. В нашей работе всегда много нового, если работать. У меня в хозяйстве всего две культуры: соя и кукуруза. Обе они предмет моей гордости. Мы единственное хозяйство, которое в Тамбовской области занимается семеноводством высокопротеиновой сои.

Кукуруза – тема отдельная. Мы возродили работу по внесению безводного аммиака на кукурузе, забытую с советских времен, и получаем лучшую урожайность в области.

По кукурузе хозяйство земледельца получает лучшую урожайность в области. Фото: АО «Россельхозбанк»

- С какими вызовами Вы сталкивались в работе? Что обеспечивает экономическую базу работы?

Финансы нужны всегда. У меня нет другого источника финансирования, кроме Россельхозбанка. С банком я сотрудничаю давно, с 2008 года, поэтому надеюсь на доверие, тогда у меня не будет нерешаемых задач. Без наличия необходимой техники осуществлять посевную крайне сложно. Благодаря кредитованию наше хозяйство располагает всем необходимым для работы. У меня в хозяйстве семь комбайнов Axial-Flow, цена каждого 30 миллионов, таких денег никогда не наберёшь. Первый комбайн мы приобрели в 2015 году. Комбайны Case IH Axial-Flow имеют уникальную однороторную систему, благодаря чему достигается щадящая уборка зерна, что особенно важно при выращивании культур на семена. Как говорил Архимед: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину мир».

- Сельское хозяйство, фермерство сейчас и 20 лет назад: в чем разница? За счет чего произошли положительные изменения? Что еще предстоит сделать?

- Разница в условиях труда. Сейчас есть и финансирование, и техника. Работает другое поколение ребят, которые не были избалованы колхозами. Все по-другому. Прежде всего, благодаря политике нашего государства, которое обратило на нас внимание. Предстоит сделать многое, думаю моей жизни не хватит. Надо учиться работать с землей, чтобы оставить ее в наследство будущим поколениям. Вот это главная задача.