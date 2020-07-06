2020-07-06T14:27:35+03:00
Общество

Проверить наличие свободных мест в детсадах станет проще

Сведения из регионов будут поступать на единый информационный ресурс
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССМихаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Какому родителю не знакома ситуация: записываешь ребенка в детский сад чуть ли не с рождения, ждешь-ждешь своей очереди, а она никак не подходит. Или вместо хорошего садика тебе предлагают место в садике похуже.

Как сообщил премьер Михаил Мишустин, до конца этого года в дошкольных учреждениях планируется создать еще почти 100 тысяч мест. А чтобы родителям было проще сориентироваться, сведения о наличии мест в детсадах можно будет узнать через сайт госуслуг.

- Родителям, которые хотят устроить своих детей в детские сады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест в них, в том числе через сайт государственных услуг, - отметил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Как рассказал премьер, чтобы информация о местах в детских садах была максимально полной, оперативной и достоверной правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы «Доступности дошкольного образования».

- Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест, - пояснил премьер.

Мишустин также рассказал, что правительство за три месяца подготовит национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года. Главная задача - остановить отток населения с наших дальневосточных рубежей.

- Цель - в ближайшие четыре года добиться, чтобы на Дальнем Востоке все показатели качества жизни людей, экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России, - рассказал Мишустин.

Так, на Дальнем Востоке более, чем в 1,5 раза, должны увеличится объемы строительства жилья, станет более доступной медицина и образование. На территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток будет создано больше 200 предприятий, которые дадут региону 30 тысяч новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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