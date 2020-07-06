Обычная рассадка и летчики в масках: Путину рассказали, как будет возить пассажиров главная авиакомпания страны

- ...Мы не в первый раз сталкиваемся с кризисом, - доклад Виталия Савельева - Владимиру Путину, несмотря на отрицательные показатели по пассажиропотоку, не лишён был и оптимизма, - группа «Аэрофлот» имеет большой опыт, опыт восстановления. То, что мы видим, конечно, это очень серьёзный кризис.

Кстати, встреча проходила в Кремле, в рабочем кабинете главы государства. Путина и Савельева за президентским столом отделяла социальная дистанция, которую называют также - с легкой руки Эллы Памфиловой - ещё и санитарной.

- В апреле перевозки упали на 95 процентов, загрузка кресел была всего лишь 33 процента, - несколько уныло продолжал докладывать Савельев. - Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом – мы обычно в сутки перевозим 110–120 тысяч человек. Но мы видим, существенный рост идёт, россияне начинают летать, для нас это очень важно. (На этих словах докладчик оживился.)

Если посмотрите, Lufthansa Group, здесь есть Austrian Airlines, KLM, Air France, их та же самая учесть постигла, кризис их коснулся так же, 96–98 процентов падение перевозок. Конечно, мы все это ощущаем. И восстановление будет для нас для всех достаточно тяжёлым.

- Air France – 98 процентов, - переспросил Путин.

- Да, 98... - Савельев предусмотрительно положил на стол подробную справку.

- Австрийцы – 99, - снова уточнил президент.

- Да, - кивнул глава «Аэрофлота». - Мы предполагаем, что сможем восстановиться на 50 процентах, то есть около 30 миллионов пассажиров сможем перевезти в этом году.

Путин вопросительно посмотрел на Савельева...

- Мы летаем, летаем в чуть меньшем объёме, потому что спрос упал. Но мы летаем, - почти скороговоркой продолжил шеф главной авиакомпании страны, - практически ежедневно - по городам Дальнего Востока и по Симферополю и Калининграду. Загрузка небольшая, примерно 50 процентов, но тем не менее...

- А что с креслами? Как рассадка? - здесь президент вспомнил о дискуссии, которая продолжалась больше месяца: как рассаживать в салоне самолета пассажиров?

- Мы договорились с Роспотребнадзором, - пояснил Савельев, - мы убедили, в мире это общепризнано: самолёт является герметичной капсулой, и на всех самолётах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97 – это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три-пять минут. Воздух берётся из компрессора из-под двигателя, нагревается до 290 градусов. (Потом его, разумеется, охлаждают. - А.Г.) То есть - формально на борту заболеть очень сложно. Это показывает и статистика обслуживающего персонала. Наши бортпроводники на борту практически не заболевали, у нас небольшой процент всего лишь. Это и мировая практика. Поэтому мы договорились, что на борту будут маски, будут перчатки.

- И лётчики - тоже? - поинтересовался президент!

- Да. Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас. Что касается аэропорта, то да, в аэропорту будет, прежде всего, некоторое время дистанцирование, будут также маски, перчатки. Но на борту, хочу сказать, что сейчас - ввиду слабой загрузки, до 50 процентов, конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность. Но принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий...

Похоже, в целом президент остался доволен докладом «Аэрофлота».