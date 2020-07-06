2020-07-06T16:59:21+03:00
Недвижимость

Традиции и новаторский подход: «Галс-Девелопмент» объяснил необходимость реструктуризации компании

Крупнейший застройщик страны сообщает о новой странице в истории бизнеса
Елена АКИМОВА
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БЦ «Искра-Парк»БЦ «Искра-Парк»
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Компания «Галс-Девелопмент» - один из крупнейших застройщиков российского рынка. С 1994 года, что ведется история компании, – было успешно завершено более полусотни различных проектов. Бизнес-центр SkyLight, «Центральный Детский Магазин на Лубянке», волейбольная арена в составе МФК «Матч Поинт», IQ-квартал, Отель Swissôtel Resort Sochi Kamelia в Сочи – все эти объекты были возведены или реконструированы настоящими профессионалами своего дела, которые трудятся в компании.

2020-й год для «Галс-Девелопмент» является знаковым – в истории строительного гиганта открывается новая страница.

Руководство организации сообщило о завершении основных этапов корпоративной реструктуризации бизнеса. Теперь крупная компания будет разбита на несколько более мелких, в собственности которых будут сосредоточены уже возведенные объекты и те, которые появятся на новых, перспективных площадках.

Функционировать строительное «семейство» будет в тесной связке друг с другом, под крылом у Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Девелоперские активы». Управлять огромной структурой доверено «ВТБ Капитал Пенсионный резерв». Выбор на данного управляющего пал не случайно – опыт успешной работы у «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» с 2006 года.

- Мы переворачиваем очередную страницу в истории «Галс», выходим на новый этап развития компании. Нам важно сохранить имеющиеся традиции и приумножить достижения бренда, который уверенно завоевал доверие своих клиентов и партнеров, - комментирует произошедшие перемены Виктор Адамов, член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы».

Основной акционер компании - Банк ВТБ выступил в поддержку реструктуризации и планирует сохранить свое членство в бизнесе. Это значит, что клиенты «Галс-Девелопмент» имеют надежного финансового партнера, который гарантирует успешную реализацию всех начатых проектов.

В семействе компаний будут выделены ключевые – это ООО «Галс Управление активами». Данная общество будет осуществлять руководство крупнейшими активами. Под началом ООО окажутся бизнес-центр SkyLight, ЦДМ на Лубянке, «Театральный Дом», БЦ «Искра-Парк», «Сады Пекина» и другие.

Виктор Адамов, член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы»

Виктор Адамов, член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы»

В компании объясняют необходимость трансформации бизнеса – данный шаг позволит реализовывать больший объем проектов, успешно применять новые механизмы финансирования и управления.

Особенно отмечают тот факт, что контроль за деятельностью ООО «Галс Управление активами» и входящими в состав фонда компаниями будет осуществлять доверительный управляющий и банк ВТБ. Взаимосвязь новых форм и новаторского подхода в руководстве позволит добиться успехов и сделает структуру более четкой и прозрачной для пайщиков.

- Тот случай, когда традиции успешно сочетаются с новаторским подходом. При этом «Галс-Девелопмент» остается самым интеллигентным девелопером на московском рынке недвижимости, - заключил Виктор Адамов.

Справка «КП»

Сегодня компанией реализуется ряд крупных проектов. В Санкт-Петербурге ведется строительство второго этапа Административно-делового квартала «Невская Ратуша». До конца 2020 года планируется приобретение новых площадок для возведения жилья и коммерческих объектов уровня бизнес-класса и выше. Речь идет о площади, превышающей 230 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что за последние четыре года «Галс-Девелопмент», приемником которой стал «Галс Управление активами», входит в ТОП-20 самых надежных застройщиков страны. Консолидированная выручка компании согласно международным стандартам финансовой отчетности составила 170,9 млрд рублей.

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