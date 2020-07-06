Шоу «Голос» возвращается! Как проходят съемки девятого сезона проекта в условиях эпидемии

Вирус вирусом, а шоу по расписанию. В условиях повышенной боевой готовности (да, коронавирус не дремлет и надо быть начеку!) народу как никогда хочется именно зрелищ, а не хлеба и не запугивания. Поэтому Первый канал не отклоняется от курса и запустил кастинг шоу «Голос-9», чтобы успеть к сентябрю собрать необходимое количество качественных артистов для слепых прослушиваний. Вот как это происходит.

aleynikova_v И я там был пил #голос9

dmitrykim2 Любой негативный опыт после переосмысления становится позитивным:) главное- поддержка близких людей:)

На входе в Останкино добрые девушки одной из стран СНГ опрыскивают ладони всех гостей антисептиком. Бережно измеряют температуру у запястья инфракрасным термометром. Есть и маски с перчатками, если вы забыли. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем болящему — в цитадель русского ТВ.

vladimirlunevstar Проходить кастинг на "Голос" стало намного комфортней)) Нет толпы и многочасового ожидания )) Всё относительно быстро, спокойно и цивилизованно)) #владимирлунев #шоуголос #голос #кастинг #аксюта #первый #музыкальноешоу #первыйканал #музыка #певец #москва #останкино #тв #шоу

Прослушивание артистов проходит по классической схеме: в коридор приглашают десятками. На стульчиках при входе в павильон кандидатов на попадание в «Голос» рассаживают в шахматном порядке — подальше друг от друга. Кто-то и сам не стремится к человеческому контакту, просто распевается в коридорном аппендиксе.

Обычно в «Голос» приезжает пробоваться множество иностранцев. Фото: Максим ЛИ

Ожидающие своей очереди вокалисты томятся в специальной комнате.

В павильон зовут пятерками. По списку. В этом перечне и новички, понаехавшие со всей страны, и «золотой резерв» — вокалисты, отобранные в прошлом году, но не успевшие выступить. Встречаются весьма знакомые на лицо артисты. Всех, кто входит в заветную дверь, первым делом встречает санитайзер. Прыск! И ты уже легитимный кандидат.

На стульчиках при входе в павильон кандидатов на попадание в «Голос» рассаживают в шахматном порядке. Фото: Максим ЛИ

Впервые за всю историю «Голоса» (то есть с 2012 года) приемную комиссию отделяет большой стеклянный экран. Почти как в одной известной красно-белой сети продуктовых магазинов эконом-класса. Музыкальные продюсеры, редакторы и педагоги по вокалу сидят на безопасном расстоянии. Даже если артисту удалось ненароком занести в Останкино зачатки заразы в организме, при всем желании они не долетят от отборочной комиссии. Поют ведь без масок. А жаль — в них было бы и веселее, и гораздо труднее наставникам. С ними, кстати, еще не определились.

Обычно в «Голос» приезжает пробоваться множество иностранцев — и не только с Украины и из Белоруссии, а еще из Франции, Италии, Финляндии, даже представитель Мадагаскара был. В этом году есть одна американка — русская эмигрантка, не успевшая вернуться в любимый Лос-Анджелес до закрытия границ. И кубинец. Но это в Останкино.

Кто-то и сам не стремится к человеческому контакту, просто распевается в коридорном аппендиксе. Фото: Максим ЛИ

Зарубежных артистов, заявки которых успели одобрить для предварительного просмотра, ждет еще одно новшество — прослушивание по удаленке. Через Zoom комиссия выслушает артистов и пригласит их, если границы России к осени откроют.

sogdianamusic 14 лет спустя... 14 лет прошло с момента моего участия в Фабрике звезд @fabrika1tv Мы все изменились, но нам есть, что вспомнить! Спасибо @1tv , @maxgalkinru , @iuriiaksiuta , что собрали нас Скоро на ТВ #самыи лучшии день

Видели в коридорах Останкино и певицу Согдиану, выпускницу «Фабрики звезд». Говорят, тоже хочет попасть в «Голос». На общих правах участницы.

Как только отборщики определятся с сотней участников слепых прослушиваний, музыкальный продюсер Первого канала займется поиском наставников для девятого сезона шоу. Фото: Максим ЛИ

Все проходит бодро, стремительно и без задержек. Входят артисты в одну дверь — выпускают их из другой. И чтобы время сэкономить, и чтобы лишних контактов избежать. Эпидемия мобилизует!

Вирус вирусом, а шоу по расписанию. Фото: Максим ЛИ

Как только отборщики определятся с сотней участников слепых прослушиваний, музыкальный продюсер Первого канала займется поиском наставников для девятого сезона шоу. А, тьфу-тьфу, в сентябре начнутся и съемки проекта. Уже тогда экспресс-тесты на COVID-19 будут проходить абсолютно все участники съемочного процесса — от наставников и вокалистов до охраны и постановщиков.