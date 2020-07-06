Не упусти возможности признаться в любви своей семье!

- Марина Владимировна, накануне 8 июля - Дня семьи, любви и верности, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках проекта «Многодетная Россия», запустил по всей стране флешмоб #благодарямоейсемье. Какова его цель - и кто может принять участие в акции?

- С 1 по 8 июля наш Фонд проводит акцию под общим названием «Благодаря моей семьей». В рамках этой акции и состоится онлайн флешмоб. Принять в нем участие могут все пользователи соцсетей, желающие рассказать о том, чему их научила семья. Поделиться своими мыслями о современной семье. Ждем посты, фото, хорошие и добрые истории со словами благодарности близким!

- Что будет проходить в восьми городах, выбранных для участия в телемосте? Почему именно Ярославль, Мурманск, Волгоград, Ставрополь, Челябинск, Владивосток, Новосибирск, Энгельс были выбраны?

- Продолжением истории с флешмобом #благодарямоейсемье станет телемост (с 9:30 по мск https://vk.com/video-68080033_456239232) Он свяжет восемь городов, которые представляют все федеральные округа России. Эти города мы выбирали неслучайно! Все они давние партнеры Фонда. Активно участвовали в наших конкурсах, принимали выставки и форумы, были участниками других мероприятий, направленных на поддержку семьи и детства. Во время телемоста мы свяжемся с этими городами. Поговорим на самые разные темы - в том числе о патриотическом воспитании, ведь в этом году мы празднуем 75-летие великой Победы. Побеседуем о поддержке многодетных семей, о связи истории семьи с историей города, о семейных традициях. Полагаем, что ярким событием для городов станет появление брендированных автобусов «Благодаря моей семье». Так наша акция выйдет из соцсетей на улицы городов. На целый месяц автобусы станут мобильной выставкой, где можно прочитать мнения, высказывания россиян, почему большая семья — это счастье.

- Один из самых молодых проектов Фонда – «Многодетная Россия». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее.

- Уже не один год Фонд проводит кампанию, направленную на пропаганду семейных ценностей, отцовства, материнства. И не случайно доминантой этого года стала «Многодетная Россия». Реализуем мы этот проект совместно с объединением многодетных семей города Москвы. И он, полагаем, будет возможностью донести до людей простую, но важную вещь — образование, работа, друзья, все это, конечно, важно. Но ничто не сравнится с семьей и не может ее заменить. Большая крепкая семья — это модно! Это возможность и наивысшая ступень жизненного успеха. Полагаем, что в обществе за последние годы образ многодетной семьи поменялся. Надеемся, мы этому способствуем. И многодетную семью сейчас считают не проблемной, а действительно модной.

- Основная задача вашего Фонда – помогать детям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах: ребятам из неблагополучных, неполных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам и сиротам, подросткам, у которых есть проблемы с законом. В то же время Фонд проводит огромную работу по популяризации счастливых семей, в которых все хорошо – родители любят детей, дети заботятся о родителях. Некоторые скажут: зачем тратить время и средства на то, что и так очевидно? Не лучше ли сосредоточить свои силы на помощи тем, кто в ней действительно нуждается?

- Подрастающему поколению нужен яркий жизненный ориентир.

Большая дружная семья - это вечная, непреходящая ценность. Что касается материальной и других видов помощи — эта важная составляющая есть, никуда не уходит. Есть программы поддержки в трудных жизненных ситуациях. Например «Моя семья». За ее основу взяли технологию социального сопровождения и социального контракта. Полагаем, что кроме финансовой поддержки важно помочь семье в решении и других проблем. Помощь в контактах со службами занятости, в решении вопроса пребывания детей в детсадах, яслях, помощь педагогов, психологов, юристов, вопросы дополнительного образования, обучение финансовой грамотности - все это востребовано. Был объявлен конкурс на грантовую поддержку. В 17-ти регионах России с этого года программа начнёт работать.

- Демография стала одной из самых важных тем послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию 2020 года. Какие именно из ваших проектов в свете Послания президента сегодня особенно актуальны?

- Хотелось бы рассказать ещё об одном проекте, который мы запустили: «ЗаРождение». Целевая группа этой программы беременные, в том числе несовершеннолетние, мамы с маленькими детьми, которые столкнулись с семейными проблемами, домашним насилием, кризисным положением. И которые готовы отказаться от материнства. Им обязательно нужна помощь - и не только материальная.

Демографическая программа очень широкая, участников в ней много - и каждый вносит свой вклад в общее дело.