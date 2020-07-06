Скандал на «Формуле 1»: шесть гонщиков не встали на колено в поддержку борьбы с расизмом

У шестикратного чемпиона «Формулы 1» темнокожего британца Льюса Хэмильтона первая в этом году гонка явно не задалась. Сначала его перед стартом «Гран-при Австрии» отказались поддержать шесть гонщиков из 20, так и не вставшие на колено в поддержку борьбы с расизмом. А потом и в самой гонке Хэмильтон был наказан за столкновение и занял лишь четвертое место, в то время как победил его партнер и соперник по команде «Мерседес» Вальтери Боттас.

Впрочем, о самой гонке сейчас уже никто не вспоминает, а Хэмильтон пытается вырулить из этой непростой ситуации. Он сразу заявил, что "каждый имеет право на свой личный выбор, но это действительно мощное послание, хотя от того преклоните вы колени или нет, мир не изменится».

Среди «отказников» оказался и единственный российский гонщик в «Формуле 1» Даниил Квят, выступающий за команду«Альфа Таури». С ним в ряду стояли пилот «Феррари» Шарль Леклер, Макс Ферстаппен из «Ред Булла», Карлос Сайнс из «Макларена», и сразу два гонщика из «Альфа Ромео» - Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

Леклер, кстати, занявший в гонке второе место, сказал накануне: "Я считаю, что важны факты и поведение в нашей повседневной жизни, а не формальные жесты, которые могут рассматриваться как спорные в некоторых странах. Я не встану на колени, но это вовсе не означает, что я, менее чем другие, поддерживаю борьбу с расизмом."

Льюис Хэмильтон, комментируя эти события, сказал, что эта акция обсуждалась на собрании гонщиков в пятницу, и он "никогда не просил и не требовал, чтобы кто-то встал на колени".

В результате пилоты «Формулы-1» еще в субботу выпустили коллективное заявление о том, что они объединились против расизма.

- Я даже не поднимал эту тему, - поясняет Хэмилтон. – Это обсуждалось руководством «Формулы 1» и Ассоциации гонщиков. Когда мы проводили инструктаж водителей, Феттель и Грожан спросили других пилотов, будут ли они вставать на колено, и несколько человек сразу сказали, что нет. Я выслушал, что они думают по этому поводу, и сказал им - делайте то, что считаете правильным, а я действительно благодарен тем, кто преклонил колени вместе со мной. Каждый имеет право на свой личный выбор.

А потом Льюис Хэмилтон напомнил после воскресной гонки в Твиттере, что этот жест возник с подачи игрока в американский футбол Колина Каперника, который несколько лет назад во время исполнения национального гимна США встал на колено, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с расовым неравенством и жестокостью полиции. Сейчас именно этот жест используется во время глобальных протестов, которые вспыхнули в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Хэмилтон рассказал, что разговаривал с Каперником на эту тему еще пару лет назад и собирался надеть специальный шлем в знак поддержки борьбы с расизмом на гонку «Формулы 1» в США в Остине.

- У меня уже был шлем, раскрашенный в красный цвет с его номером наверху (бывшая команда Каперника «Сан-Франциско Форти Найнерс» играет в красной форме, - Авт.). Но тогда меня заставили замолчать и сказали: "отступись и не поддерживай это", - сказал Хэмилтон.

Льюис не стал дальше распространяться на эту тему, но британские СМИ сообщают, что гонщика тогда припугнули тем, что у него могут возникнуть проблемы с въездом в США.

Но времена изменились. И вот уже команда Mercedes, за которую выступает Хэмилтон, в этом году изменила цвет своих автомобилей с серебристого на черный, чтобы сигнализировать о своей поддержке борьбы с расизмом. При этом руководство «Формулы 1» и Международной федерации автоспорта (FIA) запустили целую антирасистскую кампанию, лицом которой и стал Хэмилтон.

Кстати, мировые СМИ к этому инциденту на старте гонок отнеслись очень сдержано, и никто в прямую не «наезжает» ни на Хэмилтона, ни на тех, кто его не поддержал. Скользкая, как дорога во время дождя, тема… При этом раздаются голоса, что спорт, и в частности «Формула 1», все больше становятся полигоном пропаганды, пусть и правильных, но все же далеких от спорта идей.

Кстати, сам Льюис обратил внимание на путаницу между лозунгом "Black Lives Matter" (черные жизни имеют значение), который он носил на футболке перед гонкой, и политической организацией с таким же названием (которая в Америке, с подачи демократов, подогревает нестабильность перед выборами президента США).

Похоже, что «Формула 1», которая теперь тоже принадлежит американцам, свернула с правильного маршрута. А впереди опасный поворот…