2020-07-06T16:56:17+03:00
Дом. Семья

Попытка помыть кота чуть не стоила жизни собаке

А еще зеркалу и двери в ванной [видео]
Елена АКИМОВА
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Попытка искупать кота чуть не стоила жизни собакеПопытка искупать кота чуть не стоила жизни собакеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жара кого угодно доведет до белого каленья. А какое средство самое верное спасение в таких ситуациях? Верно – душ. И не важно, человек ты или кот.

Наверно так рассудила хозяйка этого рыжего котейки, и потащила его принимать водные процедуры. Но пушистый оказался не промах, в его планы явно не входило охладиться под краном.

Стоило окунуть котенка в воду, как он продемонстрировал всю силу характера. Хищник извернулся и кинулся прочь, снося все на своем пути.

Сначала комнату накрыл целый фонтан воды, потом под натиском усатого чуть не сломалась дверь.

А когда она отворилась, то еще один домашний питомец чуть не лишился жизни.

Собака явно заинтересовалась происходящем, поспешила на шум и оказалась, что называется, в ненужное время в ненужном месте.

Взволнованный мокрый кот чуть не снес животное на своем пути. Пробежав по собакену котейка кинулся в комнату, шокировав остальных домочадцев. Теперь хозяйка трижды подумает, прежде чем связываться с этим рыжим комком шерсти. Еще пара водных процедур и в квартире могут влететь все окна, пишет Ридус.

Неудачная попытка помыть кота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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