За что болельщики ненавидят «Зенит»

Говорят, боссы ФК «Зенит» очень внимательно следят за разными социологическими опросами, какой футбольный клуб в России самый популярный. А когда в таких рейтингах находят сине-бело-голубых на первой строчке, испытывают чувство глубокого удовлетворения. Но если болельщиков спросить, какой клуб они ненавидят больше всего, там «Зенит» тоже окажется в топе. И второе подряд чемпионство только укрепило это чувство фанатов.

Так за что они ненавидят «Зенит»?

1. За деньги.

Согласно финансовому отчету РФС, «Зенит» в прошлом году потратил 14,853 млрд рублей. Даже по меркам топ-чемпионатов Европы это солидно, а для России и вовсе запредельно. «Локомотив», например, потратил 8,793 млрд, «Спартак» - 6,696 млрд, ЦСКА – 4,487 млрд… Про маленькие клубы и говорить нечего. Все благодаря спонсорству «Газпрома» и близких к нему компаний. Фанатов это очень раздражает.

2. За власть.

Выходцы из «Зенита» руководят российским футболом с 2005 года, с трехлетним перерывом на Николая Толстых. Сначала РФС возглавлял Виталий Мутко – бывший президент и совладелец «Зенита». Потом следующий глава питерского клуба – Сергей Фурсенко. Затем был их сменил Толстых, но в 2015 году вернулся Мутко. А потом главой РФС стал бывший глава Совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

До этого «Зенит» не был чемпионом России ни разу, а за последние 15 лет - 6 раз (ЦСКА – 5 раз, «Рубин» - 2 раза, «Спартак» и «Локомотив» по разу). Далеко не всегда в эти годы питерский клуб пользовался административным ресурсом, нынешний глава РФС Александр Дюков и вовсе подчеркнуто держится от «Зенита» на расстоянии. Но фанаты все равно считают, что «Зениту» больше позволено, чем другим.

3. За «дочерние» команды.

Считается, что на деньги «Газпрома» живет еще несколько других клубов – «Оренбург» (раньше клуб назывался «Газовик»), «Сочи» (в составе 9 бывших и нынешних игроков из «Зенита»). Болельщики считают, что за счет них «Зенит» всегда может рассчитывать на 12 дополнительных очков. Но чемпионом команда Семака стала, еще не сыграв ответные матчи с «Сочи» и «Оренбургом».

3. За Дзюбу.

Артем Дзюба умеет раздражать. В том числе и руководство самого «Зенита» - не даром его два года назад ссылали в аренду в Тулу. Фанаты «Спартака» и вовсе ненавидят своего воспитанника. Иногда того и правда заносит. Достаточно посмотреть видео из чемпионской раздевалки «Зенита» - шутки у Дзюбы так себе.

4. За неспособность побеждать в Европе

Это боль «Зенита». Имея бюджет за 200 млн евро, он раз за разом проваливается в Европе. Даже близко «Зенит» не подошел к успеху 2008 года, когда был взят Кубок УЕФА.

«Зенит» действительно сейчас сильнейший клуб в России. И благодаря деньгам, и высокопоставленным болельщикам, и сильным игрокам. За это его и не любят – так же, как в 1990-х не любили «Спартак», а в нулевых – ЦСКА. Это своего рода плата за успех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788901" frameborder="0"></iframe> Болельщики поздравили «Зенит» с чемпионством.

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