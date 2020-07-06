Владимир Путин: Непонятно, когда наши партнеры будут открывать свои границы

В понедельник, 6 июля, Владимир Путин, встречаясь в Кремле с генеральным директором акционерного общества «Аэрофлот – Российские авиалинии» Виталием Савельевым, сразу же заострил внимание на проблеме, которая, прежде всего, сказывается на объемах авиаперевозок...

- Виталий Геннадьевич, - начал разговор президент, - авиационная отрасль, отрасль авиационных перевозок, безусловно, относится к наиболее пострадавшим (речь о пандемии. - А.Г.) - это очевидный факт. Мы с вами практически в постоянном контакте находимся, неоднократно разговаривали на этот счёт. Самолёты стоят в основном на приколе, экипажи тоже «на земле», не летают...

(Попутно заметим - примерно месяц назад Евросоюз опубликовал перечень стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в этом списке нет.)

Между тем, по моим наблюдениям, то же утверждают и знающие люди, россиянам удаётся все же «вырваться» в командировки в Европу (а европейцам - к нам), но - окольными путями, в частности, через столицы некоторых стран СНГ, иногда - с использованием частных, коммерческих рейсов. Выходит, дело не только во всякого рода карантинах?

Да, The New York Times, ссылаясь как на проекты разного рода документов, так и на экспертов, сообщала как-то, что «власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд для жителей ряда государств из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19». Ну, а если речь идёт о России, которая с коронавирусом борется эффективнее всего? И где показатели заболеваемости - ниже, чем в большинстве стран Европы?

И ещё одна цитата из заявления Путина, которое прозвучало в этот понедельник:

- ... Непонятно, что будут делать наши партнёры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков...

А нам остаётся только ждать? Что ж, подождём...