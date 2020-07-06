"Красивый футбол без результата забывается": Малафеев высказался о работе тренера "Зенита" Сергея Семака

Бывший голкипер питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев присоединился к поздравлениям болельщиков сине-бело-голубых. Легендарный вратарь «Зенита» отметил потенциал нынешней команды и признался, что победа команды Семака - заслуга нестабильно выступавших соперников.

«Я поздравляю всех болельщиков «Зенита» с досрочным чемпионством, оно получилось с запасом прочности. Наверное, не хватило остроты борьбы на финишной прямой, но виноваты в этом соперники, которые не составили достойной конкуренции в этом сезоне. Чемпионство «Зенита» заслуженное и объективное.

Прямые конкуренты «Зенита» не были стабильны, они теряли очки. У «Зенита» же был более прочный состав, длинная скамейка. Хотя матчи после карантинной паузы развивались непросто, в том числе первый тайм в игре с «Краснодаром», но хорошее течение обстоятельств позволило «Зениту» завоевать чемпионство», - рассказал Малафеев kp.ru.

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев предположил, что будущее сине-бело-голубых будет зависеть от выбранного курса. Руководству питерцев предстоит выбор: либо выжимать весь потенциал из этого состава, либо омолаживать команду и начинать перестройку.

«Нынешняя команда способна и в следующем сезоне выиграть чемпионат. В Лиге Чемпионов, если команда не будет обновляться, единственным усилением станет Малком, который не играл в этом сезоне в ЛЧ. Плюс, возможно у остальных команды получится скомканное трансферное окно после пандемии. В этом случае мы сможем увидеть сюрпризы. Например, в виде команд, которые ранее не проходили в плей-офф. Почему сюрпризом Лиги Чемпионов не может стать «Зенит»?

Важно принимать во внимание будут ли переподписаны ключевые игроки. Либо подписывать молодых игроков и сыгрывать их сейчас - начинать переходный этап. Либо попробовать сыграть ещё год этим же составом. Это вопрос клубной стратегии».

Также Малафеев отметил огромный вклад в победу главного тренера команды Сергея Семака.

«Многие могут неоднозначно относиться к успехам «Зенита», говорить о больших возможностях, неравных шансах и прагматичном футболе. Но основная задача - выигрывать трофеи и играть в Лиге Чемпионов. Сергею Богдановичу это удаётся. Не зря он у себя в Инстаграме выложил благодарности всем тренерам, с которыми ему довелось работать. Он смог понять смыслы, соединить всё самое лучшее и привнести это в нынешнюю ситуацию. Красивый футбол без результата забывается, а результат остаётся. Большая заслуга тренера, который выбрал правильный курс».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788901" frameborder="0"></iframe> Болельщики поздравили «Зенит» с чемпионством.

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