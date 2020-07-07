Раскрыт секрет летучей мыши размером с человека

Фото летучей мыши размером с человека, выложенное недавно в Twitter, стало вирусным. Что совсем не удивительно. Оторопь берет.

«Помните, я говорил всем вам, что на Филиппинах есть летучие мыши человеческих размеров? Да, вот именно об этом я и говорил», – лаконично подписал снимок некто AlexJoestar622. И в итоге впечатлил многих. Ведь существо натурально казалось невероятно крупным.

Размеры "бэтмена" впечатляют.

Напуганные естественно интересовались, что это за «бэтмен» такой? Не фейк ли? В самом ли деле летучие мыши могут быть такими гигантскими?

- Фото не фейк, - отвечают эксперты. - И существо на нем настоящее. Но оно не столь велико, каким выглядит.

Твит, фото с которого стало вирусным. Хотя в пояснении прямо сказано, что на фото летучая лисица.

Как выяснилось, автор снимка отнюдь не этот AlexJoestar622. Он его, мягко говоря, позаимствовал с сайта Reddit. Наверное, хотел пошутить.

Фото было опубликовано еще в 2018 году. Но почему-то не вызвало большого интереса. На него взглянули тогда чуть больше 30 тысяч человек. Иное дело сейчас - сотни тысяч.

Снимал некий sakundes – житель Филиппин. И не скрывал, что «позировала» ему летучая лисица – крупное рукокрылое млекопитающее, размах крыльев которого может достигать 1,7 метра. Тело же у таких лисиц совсем невелико – порядка 30 сантиметров от головы до ног.

Гигантский размер – всего лишь иллюзия, которую создали ракурс, перспектива и окружающие предметы. В подтверждение Reddit опубликовал другой снимок той же самой лисицы, но сделанный под другим углом. На нем уже никакого гигантизма.

Фото с другого угла: лисица приобрела реальные размеры.

Обитают летучие лисицы в теплых краях, питаются в основном фруктами, очень добродушны, легко становятся ручными.

Отмечены места, где встречаются летучие лиицы.

А если бы вы знали, какие затейники эти летучие существа в сексе. Что только не вытворяют. Все удивительные подробности об интимной жизни «бэтменов» в нашем материале.