Образ маленького человека в творчестве «Битлз»

Злые языки говорят, будто Ричарда Старки, посредственного барабанщика, взяли в почти уже состоявшуюся группу The Beatles потому, что для окончательного успеха не хватало в квартете какого-нибудь нелепого, носатого, веселого симпатяги небольшого росточка. И ради этого даже выгнали талантливого ударника и красавца Пита Беста.

Не совсем так, прямо скажем. Но, когда речь идет о группе такого масштаба, без домыслов не обойтись. Ну и ладно, взяли парня в группу, а он там прижился. Барабанил от души и, кстати, вполне классно. Одеяло на себя не тянул, но иногда бывало, что скажет, допустим, Джон Леннон на пресс-конференции шутку, журналисты хохочут, а Ринго просто подмигнет в этот момент - и все потом думают, что пошутил именно Ринго. Он просто был самым смешным в группе.

В фильмах Help! и The Magical Mystery Tour (довольно дурацких, если честно, но время было такое - дурачиться было легко и приятно) Джон, Пол и Джордж выглядели актерами, игравшими свои роли по сценарию (хотя какой там сценарий, сплошной капустник), а маленький Ринго с большим носом - чудаком, который случайно оказался на съемочной площадке и веселился от души. А спетая им на альбоме Revolver песенка Yellow Submarine вдохновила группу еще и на съемки одноименного мультфильма. И давайте будем откровенны: ни одна песня «Битлз» не поется хором в состоянии подпития так хорошо, как «Желтая подводная лодка», а это дорогого стоит (мы же не будем делать вид, будто фанаты «Битлз» не выпивают и не поют хором).

По части стандартов мужской красоты он в подметки не годился Полу, Джону и Джорджу, но при этом из всех битлов у него оказалась самая красивая жена - абсолютно прекрасная Барбара Бах, полюбуйтесь на нее в бондовском фильме «Шпион, который меня любил», где она играла майора КГБ Аню Амасову (конечно, за это мы должны еще сильнее любить Ринго). Он и сам потом, кстати, снялся в нескольких фильмах и оказался неплохим актером. Конечно, комедийным.

Средь «Битлз» был Ринго барабанщик. Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

Когда принимали решение о распаде The Beatles, Ринго, похоже, вообще не спросили, да и какой спрос с барабанщика. А сам он по этому поводу никаких громких заявлений не делал. Ну распались и распались.

Потом начались сольные карьеры, личные проекты. Леннон ушел в борьбу за мир под началом Йоко Оно, Харрисон душой и песнями переживал за Бангладеш и индийских богов, Маккартни предложил было вернуть Ирландию ирландцам, но потом все же сосредоточился на музыке. А Ринго жил в каком-то идеальном мире (что немудрено с такой женой) и никого ни к чему не призывал. Он тоже выпускал сольные пластинки, но ярких песен там было немного. Потом он придумал неплохую пенсионную программу: время от времени собирает под свои знамена таких же именитых ветеранов рока и отправляется с ними в турне (в России тоже был в конце прошлого века). Между нами говоря, звучит это все так себе, но, во-первых, старших надо уважать, а во-вторых, в конце каждого концерта вам гарантирован приятный момент - хоровое исполнение вместе с залом песни про желтую подводную лодку, в которой мы все живем. Или хотели бы жить. Потому что главный там - Ринго Старр.