Джонни Депп: «Я решил развестись с Эмбер Херд после того, как она испражнилась в нашей супружеской постели»

В Лондоне начался грандиозный судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд: актер подал против бывшей жены иск о клевете. Голливудские звезды судятся в Англии, так как соответчиком Эмбер выступает британская газета «Sun». Таблоид в красках расписал, как Джонни регулярно избивал Эмбер во время их брака, много пил, принимал наркотики и вообще творил всяческие непотребства. Теперь 57-летний Джонни уверяет, что никогда не поднимал руку на 34-летнюю Эмбер и требует опровержения. Звезда «Пиратов Карибского моря» утверждает, что это Херд всегда вела себя неадекватно и не раз бросалась на него с кулаками. А однажды (дело было в 2015 году) даже отрезала ему кончик пальца осколком водочной бутылки.

Бывшие супруги встретились в зале суда впервые после расставания (они развелись в 2017 году). Джонни приехал в компании своих адвокатов. Эмбер же привезла в Лондон мощную группу поддержки: кроме юристов ее сопровождают сестра Уитни и нынешняя возлюбленная Бьянка Бути (после развода актриса, никогда не скрывавшая свою бисексуальность, переключилась на девушек). Какие эмоции обуревали экс-супругов в тот момент, когда они увидели друг друга, сложно сказать: и Джонни, и Эмбер прятали лицо за защитными масками.

Эмбер (в центре) пришла в суд вместе с сестрой Уитни (слева) и адвокатами.Фото: EAST NEWS

В первый день суд допрашивал Деппа: актер вспомнил наиболее горькие моменты брака. По словам Джонни, он решил развестись с Эмбер, когда обнаружил в своей супружеской постели фекалии.

- Это сделала Эмбер или кто-то из ее друзей. И она представила все как безобидную шутку, - передает слова Деппа из зала суда Daily Mail.

Актер уверяет, что Эмбер с самого начала их отношений выстроила холодный и расчетливый план: выйти за него замуж ради продвижения своей карьеры в Голливуде. Джонни рассказал, что впервые встретил красавицу блондинку в 2011 году. Тогда она проходила кастинг на роль в картине «Ромовый дневник», в которой Депп сыграл главную роль. А встречаться они начали, отправившись в совместный тур по продвижению фильма.

- Тогда она рассказала мне о расставании с бывшим партнером, через что ей недавно пришлось пройти, - говорит Джонни. - Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, я бы услышал предупреждающие звоночки. Она была прекрасна, казалось, невероятно интересовалась мной и моей работой, и я влюбился в нее. Лишь намного позже я поняла, что у нее есть план, а именно – выйти за меня замуж, чтобы продвинуться в собственной карьере и получить финансовую выгоду. И она знала, как это осуществить. Например, она неоднократно говорила мне, как сильно восхищается моими фильмами. Однако позже, когда мы уже были женаты, она призналась, что никогда не видела ни одной из моих картин. Она знала, чего она хотела, и я был легкой мишенью.

Актеры поженились в 2015 году. Депп уверяет, что их совместная жизнь была «невероятно несчастной».

- Эмбер - расчетливая, пограничная личность. Она социопатка. Она самовлюбленная. И она совершенно эмоционально нечестна, - говорит актер. - Теперь я убежден, что она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все, что можно отобрать, а затем уничтожить то, что осталось.

Актер рассказал, что они с Эмбер обращались за помощью к консультанту по браку. По его словам, психолог подтвердил, что у Херд нарциссическое расстройство личности, и что она социопат. Депп уверяет: жена постоянно унижала его, называя «толстым стариком». И говорит, что особенно больно ему было слышать от нее то, что он «ужасный отец». Ради брака с Херд Депп бросил жену, французскую актрису Ванессу Паради, и двоих детей – дочь Лили-Роуз и сына Джонни. Ванесса, кстати, тоже выступила в суде, как и еще одна бывшая возлюбленная Деппа – актриса Вайнона Райдер. Обе женщины подтвердили, что Джонни ни разу не поднимал на них руку и никогда не проявлял насилия.

- Я родился в южном штате, и моя мать с детства воспитывала меня как джентльмена, рыцаря по отношению к женщинам, - уверяет актер.

Брюнетка на заднем плане - нынешняя возлюбленная Эмбер Бьянка Бути.Фото: EAST NEWS

Адвокаты Эмбер же настаивают на том, что Джонни избивал жену под воздействием алкоголя и наркотиков. Якобы в такие моменты Депп становился агрессивен и не управляем, а потом на утро сам не помнил, что творил. Херд сообщила, что как-то муж три дня подряд избивал, душил и унижал ее, приняв слишком большую дозу ЛСД. В качестве свидетельства в суде прозвучали аудио- и видеозаписи: их делала Эмбер, чтобы доказать потом мужу, что он вел себя неадекватно. В роликах Джонни действительно ругается и крушит мебель. «Но пострадала только мебель – Эмбер я и пальцем не тронул!», - уверяет Депп. И говорит, что это Херд позволяла себе набрасываться на него с кулаками, швыряла в него бутылками, стаканами и мобильным телефоном.

Актер подтвердил в суде, что он принимал наркотики. Делал он это якобы в качестве эксперимента, чтобы почувствовать то, что ощущали в этот момент его киногерои. Джонни рассказал, что впервые он принял психотропные препараты в 11 лет, попробовав таблетки своей матери, лечившейся от нервного расстройства.

Слушания в Лондонском суде растянутся на несколько дней. Впереди самая интересная часть: Депп собирается дать показания о супружеской неверности Эмбер. Актер уверяет, что у его жены была связь с миллиардером Илоном Маском и актером Джеймсом Франко в то время, когда они были женаты. И Илон, и Джемс отрицают это. Создатель «Теслы» Илон Маск действительно встречался с актрисой, но, по его словам, это было уже после ее развода.

Джонни Деппа сопровождали юристы.Фото: EAST NEWS

Напомним, Депп и Херд поженились в феврале 2015 года и прожили вместе около года. Затем Эмбер подала на развод, обвинив Деппа в домашнем насилии. Актриса обнародовала свои снимки с синяками и ссадинами на лице. В качестве отступных Депп заплатил бывшей жене 7 миллионов долларов, которые она передала на благотворительность.

Позже Херд написала колонку о домашнем насилии в газете «Вашингтон пост». После этого Джонни подал в суд новый иск с требованием выплатить ему 50 миллионов долларов в качестве компенсации за его погубленную репутацию. Джонни утверждает, что Эмбер соврала про то, что он бил ее. И эта ложь якобы стоила ему карьеры и репутации.

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